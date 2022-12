176.000 Tonnen Kunststoffverpackungen wurden heuer getrennt gesammelt und recycelt. Foto: imago / Tschanz-Hofmann

Wien – 116 Kilogramm an Verpackungen und Altpapier hat jede Person in Österreich heuer getrennt gesammelt, das sind in Summe 1.042.700 Tonnen. Das berichtete die Altstoff Recycling Austria (Ara) in ihrer Sammelbilanz für das zurückliegende Jahr.

Dass es bei der Menge an angefallenem Müll einen Rückgang um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gibt erklärt die Ara mit der Teuerung, die den Konsum sinken ließe. Glas liege mit einer Sammelmenge von 260.000 Tonnen mit 2,5 Prozent über dem Jahr 2021, heißt es in der Aussendung weiter.

Sechs Prozent weniger Altpapier

Metall ist mit 31.900 Tonnen (ein Zuwachs von 0,3%) quasi auf Vorjahresniveau. Die Wiederaufnahme von Tourismus und Feiern hätte einen Anstieg bei Glas gebracht. Beim Metall sei in den Tourismusgebieten ein Anstieg im Vergleich zum Lockdown von 2021 zu verzeichnen, während die Sammelmenge in den nicht von Tourismus geprägten Gebieten leicht rückläufig ist.

Bei Altpapier sei ein leichter Rückgang zu verzeichnen: Österreichs Haushalte sammelten in diesem Jahr 574.800 Tonnen Papierverpackungen, Zeitungen und Zeitschriften. Das bedeutet ein Minus von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. "Der Einsatz von Druckerzeugnissen wie etwa Werbeprospekten und Zeitungen ist massiv zurückgegangen. Der Trend zur Digitalisierung und zum Konsum digitaler Medien setzt sich fort", erklärt Ara-Vorstandssprecher Harald Hauke. Bei Leichtverpackungen (vorwiegend Kunststoffverpackungen) liege die Sammelmenge bei 176.000 Tonnen – ein Rückgang um 2,4%.

Ab 1. Jänner einheitliche Sammlung von Kunststoffverpackungen

Ab 1. Jänner 2023 werden alle Kunststoffverpackungen wie etwa Joghurtbecher, Plastiksackerl oder Tuben gemeinsam mit Plastikflaschen und Getränkekartons österreichweit in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. 2025 ist dann die gemeinsame Sammlung von Kunststoff- und Metallverpackungen in ganz Österreich verpflichtend.

Einige Bundesländer, etwa Wien, ziehen das bereits vor und sammeln bereits jetzt Metalle auch in der Gelben Tonne. Diese Maßnahme solle wesentlich zur Erreichung der europaweit geltenden Recyclingquoten beitragen.

Stufenweise Ziele bei Recyclingquoten

2025 müssen 50 Prozent der Verpackungen recycelt werden, 2030 dann 55 Prozent. Aktuell liegt die Recyclingquote bei 25 Prozent. Für Plastikgetränkeflaschen gelten zudem ambitionierte Sammelquoten: 77 Prozent bis 2025, 90 Prozent bis 2029.

Bisher wurde Plastikverpackungsmüll in Österreich sehr unterschiedlich gesammelt. Mancherorts wurden sämtliche Kunststoffverpackungen gesammelt, anderswo nur Plastikflaschen und Getränkekartons vom Restmüll getrennt. (red, APA, 27.12.2022)