Die Gewerkschaften GPA und Vida sehen in der Erhöhung ein Signal, um den Beruf attraktiver zu machen

Nun beträgt das Mindestgehalt für pädagogisches Personal im ersten Jahr 2.684 Euro und das von Assistentinnen und Assistenten 1.894 Euro. Foto: Heribert CORN/ DER STANDARD

Wien – Der Mindestlohntarif für private Kinderbetreuungseinrichtungen wird um bis zu neun Prozent erhöht. Wie die Gewerkschaften GPA und Vida am Donnerstag mitteilten, wurde beim Bundeseinigungsamt ein neuer Mindestlohntarif mit einer Erhöhung von 8,5 Prozent für Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen und einem Plus von neun Prozent für Assistenzkräfte erreicht.

Das neue Mindestgehalt für pädagogisches Personal beträgt nun im ersten Jahr 2.684 Euro. Assistentinnen und Assistenten erhalten 1.894 Euro. "Angesichts der starken Arbeitskräftenachfrage in diesem Bereich ist diese Erhöhung, die sich am Niveau der Lohn- und Gehaltsabschlüsse anderer Branchen in diesem Herbst orientiert, ein Signal, um diesen Beruf attraktiver zu machen", zeigten sich Eva Scherz (Gewerkschaft GPA) und Michaela Guglberger (Gewerkschaft Vida) überzeugt. Zudem zeige die Erhöhung eine Wertschätzung für die großen Belastungen des vergangenen Jahres. (APA, red, 29.12.2022)