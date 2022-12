Der König ist gegangen. Foto: imago sportfotodienst

Peles Familie (via Instagram):

"Inspiration und Liebe prägten die Reise von König Pele, der heute friedlich von uns gegangen ist. Auf seiner Reise verzauberte Edson alle mit seiner Genialität im Sport, stoppte einen Krieg, leistete soziale Arbeit auf der ganzen Welt und verbreitete das, was er für das Allheilmittel für all unsere Probleme hielt: Liebe. Seine Botschaft im Leben wird zu einem Vermächtnis für zukünftige Generationen. Liebe, Liebe und Liebe, für immer."

Brasiliens Fußballverband CBF:

"Der König des Fußballs ist tot. Dies ist die traurigste Nachricht der CBF seit ihrer Gründung vor 108 Jahren. Wegen Peles Tod hat Verbandspräsident Ednaldo Rodrigues eine siebentägige Trauer ausgerufen. Mit seinen mehr als tausend Toren ist Pele für die Beliebtheit des Fußballs in der Welt verantwortlich und zu mehr als einem Idol des Weltfußballs geworden. Er ist eine Ikone der Popkultur."

Weltverband Fifa:

"Pele: Unsterblich – für immer bei uns. Sie nannten ihn 'König', und sein Gesicht gehört zu den bekanntesten in der Welt des Fußballs. Nun ist der legendäre Brasilianer am 29. Dezember 2022 verstorben."

Aleksander Ceferin (UEFA-Präsident):

"Wir sind unendlich traurig über den Verlust von Pele, einem der größten Spieler aller Zeiten. Er war der erste globale Superstar des Fußballs und spielte dank seiner Leistungen auf und neben dem Platz eine bahnbrechende Rolle beim Aufstieg des Fußballs zur beliebtesten Sportart der Welt. Er wird sehr vermisst werden. Im Namen der europäischen Fußballgemeinschaft: Ruhe in Frieden, Pele."

Neymar (gemeinsam mit Pele Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft):

"Vor Pele war die 10 nur eine Zahl. Ich habe diesen Satz irgendwo gelesen, irgendwann in meinem Leben. Aber dieser Satz, so schön er ist, ist unvollständig. Ich würde sagen, vor Pele war Fußball nur ein Sport. Pele hat alles verändert. Er machte Fußball zu Kunst, zu Unterhaltung. Er gab den Armen, den Schwarzen eine Stimme, und vor allem: Er hat Brasilien sichtbar gemacht. Fußball und Brasilien haben dank des Königs ihren Status erhöht! Er ist gegangen, aber seine Magie wird bleiben. Pele ist EWIG!!"

Zico (71-maliger Nationalspieler Brasiliens): "

Adeus, König Edson Arantes do Nascimento. Unser Pele hat uns heute verlassen. Die ewige Nummer 10 war und bleibt für immer eines der größten Idole des Weltfußballs, eine Inspiration für alle Generationen. Es wird für immer in unseren Herzen sein!"

Gerson (Weltmeister mit Pele 1970):

"Ein König stirbt nicht, ein König ruht nur. Ich hatte die Ehre, mit Pele und auch gegen ihn zu spielen. Ein wahres Genie, unter den wenigen, die ich getroffen habe. Er hat die Welt mit seinem einzigartigen Fußball verzaubert, war all der Auszeichnungen und Trophäen würdig, die er während seiner brillanten und beispiellosen Karriere im Sport gewonnen hat. Sein grandioses Werk, seine sensationellen Tore, seine großartige Vision des Spiels werden für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Von Herzen, Pele, danke für alles, was du für den brasilianischen und den Weltfußball getan hast. Möge der König in Frieden ruhen und möge Gott seine Freunde, seine Familie und seine Millionen von Fans trösten."

Romario (Weltmeister 1994):

"Heute verabschiedet sich Brasilien von einem seiner berühmtesten Söhne: Pele, dem König des Fußballs. Der zum Athleten des Jahrhunderts gewählte Edson Arantes do Nascimento ließ die Welt vor seinem Talent verneigen und brachte den brasilianischen Fußball zum Altar der Götter."

Roberto Carlos (Weltmeister 2002):

"Die Welt des Fußballs dankt dir für alles, was du für uns getan hast, danke König Pele."

Rivaldo (Weltmeister 2002):

"Ich bin Gott dankbar, dass Pele Brasilianer ist. Unser Fußball ist weltweit bekannt und respektiert wegen allem, was er auf dem Spielfeld geleistet hat, und das wird nie vergessen werden. Ich bin stolz darauf, mit der von ihm geweihten Nummer 10 bei zwei Weltmeisterschaften gespielt zu haben. König Pele, dein Vermächtnis ist ewig. Möge Gott die Herzen der Familie segnen und trösten. Ruhe in Frieden, König Pele."

Richarlison (brasilianischer Nationalspieler):

"Heute verabschiedet sich der Fußball von seinem schönsten Kapitel. Von dem Kerl, der die Welt verzaubert und die Geschichte des Spiels für immer verändert hat. Du wirst immer der Größte sein, denn schon vor 60 Jahren hast du gegen all die Schwierigkeiten das getan, was heute nur wenige können. Der Kerl, der sein tausendstes Tor den Kindern widmete und unser Land entdecken ließ, dass es noch viel mehr kann. Du bist und bleibst unvergleichlich, König. Du bist ewig! Danke und möge Gott dich mit offenen Armen empfangen."

Kylian Mbappe (bei Twitter):

"Der König des Fußballs hat uns verlassen, aber sein Vermächtnis wird niemals vergessen werden. RIP König."



Cristiano Ronaldo (bei Twitter):

"Mein tiefes Beileid an ganz Brasilien und insbesondere an die Familie von Edson Arantes do Nascimento. Ein bloßes 'Lebewohl' für den ewigen König Pelé wird niemals ausreichen, um den Schmerz auszudrücken, der die ganze Welt des Fußballs in diesem Moment ergreift. Eine Inspiration für so viele Millionen Menschen, eine Referenz von gestern, von heute, von immer. Die Zuneigung, die er mir stets entgegenbrachte, wurde in allen Momenten erwidert, die wir miteinander verbrachten, auch wenn wir weit voneinander entfernt waren. Er wird nie vergessen werden und sein Andenken wird für immer in jedem von uns Fußballfans bleiben. Ruhe in Frieden, König Pelé."

Gary Lineker (Ex-Stürmer/ENG):

"Pelé ist gestorben. Der göttlichste Fußballer und Mann. Er hat ein Spiel gespielt, an das nur wenige Auserwählte herangekommen sein. 3-mal hat er die bedeutendste Goldtrophäe in dem schönen gelben Trikot hochgehoben. Er mag von uns gegangen sein, aber er wird immer fußballerische Unsterblichkeit haben. RIP Pelé." (sid, APA; 29.12.2022)