Als erste schwarze Band spielten Earth, Wind & Fire 1979 im New Yorker Madison Square Garden vor einem ausverkauften Haus

Fred White wurde 67 Jahre alt (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto/aetb

Los Angeles – Der frühere Schlagzeuger von Earth, Wind & Fire, Fred White, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. "Unsere Familie trauert um ein fantastisches und talentiertes Mitglied", schrieb einer seiner Brüder, Verdine White, der aktuelle Bassist der Soul- und Funk-Band, am Montag auf Instagram

Der 1955 in Chicago geborene Fred White begann in jungen Jahren mit dem Schlagzeugspielen. Einige Jahre nachdem sein Bruder Maurice White 1969 Earth, Wind & Fire gegründet hatte, wurde Fred ihr Schlagzeuger. Gemeinsam gewannen sie sechs Grammys.

Erfolgreich in den 70ern

Earth, Wind & Fire feierten in den 70er-Jahren große Erfolge und war eine der ersten Bands, die in der Popmusik die Gräben zwischen Weißen und Schwarzen überwanden. Sie waren bei Weißen populär, hatten aber auch eine treue afroamerikanische Fangemeinde. 1979 waren sie die erste schwarze Band, die im New Yorker Madison Square Garden für ein ausverkauftes Haus sorgte.

Die Band stellte zum Tod von Fred White auf ihrem Instagram-Kanal ein Video ein, das ihn bei einem Schlagzeugsolo 1979 in Essen zeigt. "Ruhe in Liebe", schrieben die Musiker.

Earth, Wind & Fire geben noch heute Konzerte. Nach seiner Wahl zum ersten schwarzen US-Präsidenten lud Barack Obama die Musiker 2009 ins Weiße Haus ein, was der Gruppe zu neuer Popularität verhalf. (APA, 3.1.2023)