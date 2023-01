In St. Corona am Wechsel ist parallel zum Skibetrieb der Sommerbetrieb aufgenommen worden. Die milden Temperaturen und der fehlende Schnee lassen Niederösterreichs Touristiker umplanen

Vergleichsweise viel Schnee findet diese Skifahrerin noch vor. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

St. Pölten – Niederösterreichs Skigebiete, verhältnismäßig tiefer gelegen als jene weiter westlich in Österreich, setzen wegen der weiter erwarteten hohen Temperaturen und damit verbundenen Schneemangels für die restlichen Weihnachtsferien auf alternative Angebote. Die Wexl Arena in St. Corona am Wechsel etwa hat bis Sonntag parallel zum Skibetrieb auch die Sommerrodelbahn und den Motorikpark in Betrieb genommen, erklärte die landeseigene Ecoplus Alpin GmbH am Mittwoch. Verwiesen wird auch auf Einkehrmöglichkeiten.

Lifte für Fußgänger statt für Skifahrer

Bei den Ötscherliften in Lackenhof am Ötscher wird vorläufig von Freitag bis Sonntag am Doppelsessellift Großer Ötscher ein Fußgängerbetrieb durchgeführt. Das Ötscherschutzhaus hat geöffnet. Bei den Hochkar-Bergbahnen ist parallel zum Skibetrieb bei der Vierersesselbahn Hochkarbahn die Beförderung von Fußgängern zum Hochkar-Vorgipfel möglich. Dort steht Gästen das Joschi-Berghaus (Geischlägerhaus) zur Verfügung.

Sollten die Annaberger Lifte den Skibetrieb beim Vierersessellift Hennesteck einstellen, wird von Freitag bis Sonntag ein Fußgängerbetrieb durchgeführt und die Zipline Annaberg aktiviert. Das restliche Skigebiet bleibt in Betrieb. Eine Einkehrmöglichkeit besteht bei der Anna-Alm.

Bei der Gemeindealpe Mitterbach ist von Freitag bis Sonntag ein Fußgängerbetrieb mit der Vierersesselbahn Bodenbauerexpress und dem Doppelsessellift Gipfelbahn geplant. Das Terzerhaus hat geöffnet. Übungslift und Kinderland bleiben in Betrieb. Bei der benachbarten Mariazeller Bürgeralpe stehen neben den Pisten derzeit der Drei-Seen-Wanderweg von der Bergstation Bürgeralpe Express und die Bikestrecke "Backside Up" als Shared Trail zur Verfügung.

Wanderwege auf Rax ohne Schneeschuhe begehbar

In der Wexl Arena bestehen drei Einkehrmöglichkeiten: Wexl Lounge, Orthof und Kronaushütte. Bei der Erlebnisalm Mönichkirchen steht der Fußweg auf die Mönichkirchner Schwaig mit ihren Gastronomiebetrieben Berggasthof und Alpengasthof Enzian zur Verfügung.

Bei den Semmering-Hirschenkogel-Bergbahnen ist die Beförderung von Fußgängern mit der Kabinenbahn parallel zum Ski- und Rodelbetrieb möglich. Eine Einkehrmöglichkeit besteht auf dem Berg im Panoramarestaurant Liechtensteinhaus.

Die Rax-Seilbahn ist in Betrieb. Wanderwege sind nach Angaben vom Mittwoch auch ohne Schneeschuhe zu begehen. Berggasthof und Ottohaus sind geöffnet.

"Die Witterungsbedingungen sind heuer außergewöhnlich", betonte Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). Die Skigebiete hielten jedoch nicht nur den Ski- und Rodelbetrieb "so weit wie möglich aufrecht", sondern würden auch Alternativen anbieten, "die von den Gästen sehr gut angenommen werden".

Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) sprach im APA-Interview am Mittwoch davon, dass tiefer gelegene Skigebiete angesichts des Klimawandels überlegen müssten, "wie man weiter vorgeht". Man wolle "Schritt für Schritt" bei der Angebots- und Produktentwicklung helfen. Schwierigkeit: "Es gibt gute Winter, dann hofft man wieder." Jedenfalls brauche es auch landespolitische Strategien. Aber Ende Dezember, Anfang Jänner gebe es oft wenig Schnee, daher solle man "jetzt nicht schwarzmalen". (APA, 4.1.2023)