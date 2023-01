Die meisten alleinstehenden Personen leben laut einer Umfrage in Wien und Vorarlberg, die wenigsten in Oberösterreich – Frauen genießen das Single-Leben eher als Männer

In Österreich leben laut einer Umfrage der Dating-Plattform Parship zwei Millionen Singles. Das entspricht circa 30 Prozent der Bevölkerung. Die meisten Singles leben anteilig in Wien und Vorarlberg (beide 34 Prozent), die wenigsten in Oberösterreich und Salzburg (beide 27 Prozent). Befragt wurden 1.500 Österreicherinnen und Österreich im Alter zwischen 18 bis 75 Jahren. 452 davon waren Singles.

Rund 15 Prozent der österreichischen Singles zeigten sich im Parship-Single-Atlas "rundum glücklich". Die restlichen 85 Prozent bestätigen allerdings, dass ihnen als Single auch etwas abgeht. Männliche Befragte sehnen sich vor allem nach körperlicher Nähe wie Kuscheln (60 Prozent, Frauen: 51 Prozent) oder auch Sex mit einer Person, die sie lieben (56 Prozent versus 32 Prozent). Die weiblichen Singles wünschen sich eher, Geborgenheit bei jemanden zu finden (49 Prozent, Männer: 36 Prozent) und finanzielle Belastungen nicht allein stemmen zu müssen (27 Prozent und 13 Prozent).

Ungestört sein ist ein Vorteil für viele Singles. Foto: Getty Images/iStockphoto/Andrii Bicher

Die Freiheiten genießen



"Körperliche Nähe, Sicherheit und das Gefühl, sich auf jemanden verlassen zu können, werden als besonders wichtige Eckpfeiler beim Wunsch nach Zweisamkeit empfunden. Je nach Alter gibt es unterschiedliche Herausforderungen, die es gemeinsam zu meistern gilt. Dabei wäre eine stimmige Balance zwischen Nähe, Gemeinsamkeit und dem Achten auf eigene Bedürfnisse günstig für den Verlauf einer Beziehung", sagte Caroline Erb, Psychologin bei Parship.

Dass Single zu sein auch Vorteile hat, finden vor allem Frauen. Diese schätzen vor allem, sich für nichts rechtfertigen zu müssen (65 Prozent, Männer: 48 Prozent), frei über ihr Geld zu verfügen (61 Prozent, Männer: 44 Prozent), selbst zu entscheiden, was sie kochen und essen wollen (58 Prozent versus 34 Prozent), ihre Eigenheiten ausleben zu können (56 Prozent versus 33 Prozent) sowie ungestört zu schlafen (53 Prozent, Männer: 33 Prozent).

Je älter, desto alleiner



"Wir wissen bereits aus vorangegangenen Studien, dass Frauen grundsätzlich besser mit dem Alleinsein zurechtkommen", sagte Erb. Oftmals sind sie sozial gut eingebunden und pflegen ihre familiären und freundschaftlichen Beziehungen. Die Mehrheit aller Singles wünscht sich nach einer Weile allerdings eine feste Partnerschaft.

Jeder zweite Single ist bereits länger als drei Jahre alleinstehend. Mit zunehmendem Alter steigt auch der Anteil der Langzeit-Singles, bei den Über-60-Jährigen sind es mehr als drei Viertel (77 Prozent). Bei den Unter-30-Jährigen hatten 32 Prozent noch nie eine Beziehung, 18 Prozent sind seit über drei Jahren Single, 36 Prozent zwischen einem und drei Jahren. (APA, red, 5.1.2023)