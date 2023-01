Andrew Tate bei seiner Verhaftung durch rumänische Einsatzkräfte. Foto: INQUAM PHOTOS/Octav Ganea

Bereits vor sieben Jahren stand der ehemalige Kickboxer und frauenhassende Influencer Andrew Tate im Verdacht Frauen ausgebeutet, misshandelt und vergewaltigt zu haben. Doch zu einer Anklage kam es nicht, weil die Anzeige jahrelang liegen blieb, wie die britischen Behörden jetzt einräumen mussten. Auch Tates Rauswurf aus dem "Big Brother"-Haus erscheint in neuem Licht.

Die Tate-Brüder wurden gemeinsam mit zwei weiteren Verdächtigen am 29. Dezember 2022 von den rumänischen Behörden verhaftet. Ihnen wird Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen. Wie "Vice World News" berichtet, wurde Tate bereits 2015 wegen sexueller Übergriffe und körperlicher Angriffe auf Frauen festgenommen. In dieser Zeit betrieb Andrew Tate gemeinsam mit seinem Bruder Tristan von Großbritannien aus ein pornografisches Webcam-Geschäft.

Die Loverboy-Methode

Zwei Frauen erheben nun schwere Vorwürfe. So soll Andrew Tate eine der Frauen wiederholt gewürgt haben, während er die andere Frau im Jahr 2015 vergewaltigt haben soll. Der Fall wurde von den Behörden aber verschleppt, so dauerte es vier Jahre bis die Polizei der englischen Grafschaft Hertfordshire den Fall an die Staatsanwaltschaft weiterleitete. Diese stellte das Verfahren im Jahr 2019 ein, nachdem man die Aussichten auf eine tatsächliche Verurteilung Tates als gering einstufte. Tate wurde zwar zu Beginn der Ermittlungen vorübergehend festgenommen, aber dann wieder auf freien Fuß gesetzt.

In dem Bericht geben die beiden mutmaßlichen Opfer Tates Einblicke in das Webcam-Geschäft. So habe sich Tate mit der so genannten Loverboy-Methode den Frauen angenähert und sie so zu pornografischen Drehs überredet. "Als ich sah, dass er in Rumänien verhaftet wurde, war ich schockiert und wusste nicht, wie ich reagieren sollte", wird eine der Frauen unter dem Namen Sally zitiert. In Rumänien habe Tate demnach die gleiche Masche verwendet, wie schon 2015 in Großbritannien. Laut der rumänischen Staatsanwaltschaft sind mittlerweile sechs Opfer Tates bekannt, die er misshandelt, ausgebeutet und vergewaltigt haben soll. Laut den beiden Frauen aus Großbritannien hätten die britischen Behörden Tate bereits im Jahr 2015 stoppen und den rumänischen Frauen ein ähnliches Schicksal ersparen können.

"Bring sie dazu, sich zu verlieben"

Tate hat keinen Hehl daraus gemacht, in seinem Webcam-Geschäft den ausbeuterischen "Loverboy"-Ansatz zu verwenden, und rühmte sich in einem inzwischen gelöschten Beitrag auf seiner Website, dass über die Hälfte der für ihn arbeitenden Frauen tatsächlich seine Freundin waren. "Keine der Frauen war zuvor in der Erotikbranche tätig, bevor sie mich trafen", so Tate. "Meine Aufgabe war es, ein Mädchen zu treffen, ein paar Dates zu haben, mit ihr zu schlafen und zu testen, ob sie gut ist. Bring sie dazu, sich in mich zu verlieben, wo sie alles tun würde, was ich sage, und hol sie dann vor die Webcam, damit wir zusammen reich werden können", heißt es auf der Website.

Die damals 20 Jahre alte Sally, sagte Tate habe zunächst einen positiven Eindruck hinterlassen, als sie ihn zum ersten Mal traf. Er sei "wirklich, wirklich charmant", gut gekleidet und aufmerksam gewesen. Aber das attraktive Bild von Tate änderte sich schnell, als Sally in einer schäbigen Wohnung im englischen Luton landete. In der ersten Nacht, in der Sally für Tate arbeitete, brachte der Kickboxer ungefähr fünf Flaschen Wein mit. Sally, die noch nie zuvor vor einer Webcam gearbeitet hatte, sagte sie sei nervös gewesen und habe sich "völlig betrunken".

Schläge in der ersten Nacht

Als die beiden später am Abend zusammen auf dem Bett saßen, habe Tate sie plötzlich hart auf den Arm geschlagen. "Ich ging ins Badezimmer und weinte. Es tat wirklich, wirklich weh, dass mich jemand ohne Grund einfach auf den Arm schlug. Ich war sehr verwirrt", sagte sie. Später konzentrierte Sally sich auf das Geld und sah über Tates Gewalt hinweg als sie anfing, jede Nacht für ihn zu arbeiten. "Sobald er mir mein Geld gab, vergaß ich, dass er mich geschlagen hat und alles andere", sagte sie. Ihr "Gehalt" betrug damals 15 Pfund pro Stunde, ein winziger Teil dessen, was Tate tatsächlich von ihrer Arbeit einnahm.

Aber laut der Frau wurde Gewalt zu einem häufigen Bestandteil des Lebens in der Wohnung, in der sie und andere Kolleginnen arbeiteten. "Es wurde mit der Zeit immer schlimmer. Er wurde verbaler und körperlicher", sagte sie. Tate habe wiederholt die Frauen angegriffen, sie selbst sei mindestens fünf Mal gewürgt worden – ebenso wie viele andere Frauen. Das ging so weit, dass manchen Frauen die Blutgefäße um ihre Augen platzten, berichtet Sally. Die Angriffe würden zu der dominanten "Zuhälter-Persönlichkeit" passen, die Tate pflegte, so Sally. Auf einem Poster an den Wänden ihres Arbeitsplatzes stand: "Wenn es jemals ein Problem gibt, wenn es jemals eine Panne gibt / Big Tate wird nicht warten, direkt eine Bitch zu schlagen."

Tate soll Frauen gewürgt haben

So seien Frauen schon für die kleinsten "Vergehen" von Tate gewürgt worden, etwa wenn sie zu spät zur Arbeit vor der Kamera erschienen. Einmal soll Tate sogar in den Raum gekommen sein und gefragt haben, welche "Schlampe er heute würgt". Das soll aber nicht die einzige Form der Gewalt gewesen sein. So sei eine junge Frau von Tate mit einem Gürtel geschlagen worden, weil sie verschlafen hatte. Sally berichtet, wie sie Zeuge wurde, als Andrew Tate eine andere Darstellerin namens Helen vergewaltigte.

Polizei informierte Fernsehsender von Ermittlungen



Die beiden Frauen gingen daraufhin zur Polizei in der Hoffnung Tate würde aus dem Verkehr gezogen. Doch stattdessen tauchte der Kickboxer plötzlich in "Big Brother" auf und begann an seiner fragwürdigen Promi-Karriere zu arbeiten. Erst als Tate im Fernsehen auftauchte, wurde die Polizei aktiv, berichtet "Vice" unter Berufung auf die Zeuginnen. Die Polizei informierte die Produzenten der Show über die Vorwürfe gegen Tate. Dieser wurde daraufhin nach fünf Tagen aus dem "Big Brother"-Haus geworfen. Bislang wurde angenommen Tate wurde aus der Show verbannt, weil zeitgleich Video auftauchten, die ihn zeigen, wie er eine Frau zuerst mit der flachen Hand, später mit einem Gürtel schlägt.

Ermittler müssen sich bei den Frauen entschuldigen

Tate wurde daraufhin von der Polizei Hertfordshire festgenommen und verhört, jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt. Es dauerte vier Jahre, bis der Akt bei der Staatsanwaltschaft landete. Diese stellte das Verfahrene in, weil eine interne Überprüfung ergeben habe, dass die Aussagen der beiden Frauen wahrscheinlich nicht zu einer Verurteilung Tates führen würde. Ein Versäumnis, für das die Polizei mittlerweile bei den beiden Frauen um Entschuldigung bat.

Der Crown Prosecution Service teilte mit: "In diesem Fall haben wir alle von der Polizei vorgelegten Beweise für jeden Beschwerdeführer sorgfältig geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie unseren rechtlichen Test nicht bestanden haben und es keine realistische Aussicht auf eine Verurteilung gab."

Tate beteuert seine Unschuld

Andrew Tate beteuert seine Unschuld: "Sie wollten Geld, weil ich sie gefeuert habe", ließ Tate über seinen Anwalt aus der rumänischen Haft ausrichten. "Die Polizei hat nach den Ermittlungen eingesehen, dass ich unschuldig bin, und die Polizei hat Nachrichten von den Telefonen der Mädchen gefunden, in denen sie miteinander gesprochen haben und planten, über mich zu lügen."

Tates Anwalt Eugen Constantin Vidineac Foto: INQUAM PHOTOS/COSMIN ENACHE

Unterdessen berichtet "Insider", dass die rumänischen Behörden nach der Verhaftung von Andrew und Tristan Tate elf Luxusautos beschlagnahmt hat. Eine Sprecherin der rumänischen Ermittlungsbehörde DIICOT gibt an, die Autos würden verwendet, um "die Kosten für die Ermittlungen" gegen Tate zu decken. Gleichzeitig würden sie als Sicherheiten für eventuelle Zahlungen an ihre mutmaßlichen Opfer dienen. Laut DIICOT wird ermittelt, ob die Autos aus Einnahmen von Menschenhandel finanziert wurden. (pez, 7.1.2022)