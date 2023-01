Bei dem Sturz hatte die Frau schwere Kopfverletzungen erlitten. Foto: imago / Michael Kristen

Bregenz – Eine 21-jährige Frau, die Ende Dezember bei einem Skiunfall in Vorarlberg gegen eine Bretterwand geprallt war, ist ihren Verletzungen erlegen. Das gab am Montag die Vorarlberger Polizei bekannt. Die Skifahrerin starb am 7. Jänner in der Universitätsklinik Innsbruck, sie hatte bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen erlitten.

Die Frau war am 29. Dezember gegen 13.30 Uhr mit einer Gruppe im Skigebiet Golm (Montafon) unterwegs. Sie kam von der Piste ab und prallte mit dem Kopf voran gegen eine hölzerne Absperrwand am Pistenrand. Sie verlor das Bewusstsein und wurde per Hubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (APA, 9.1.2022)