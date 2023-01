Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) fordert, das Bundesheer mit moderner Ausrüstung auszustatten. Foto: IMAGO/Michael Indra

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) fordert mehr Geld für Vorarlbergs Polizisten. Man stelle derzeit in vielen Bereichen einen Personalmangel fest, auch die Polizei sei davon leider nicht ausgenommen. "Aufgrund der deutlich höheren Lebenshaltungskosten in Vorarlberg im Vergleich zu anderen Bundesländern fordern wir vom Bund deshalb einen entsprechenden Kaufkraftausgleich bei den Gehältern für die Vorarlberger Polizei", so Wallner laut einer Aussendung des Landes.

Der Landeshauptmann verlangt zudem den Abbau des Investitionsstaus für das Bundesheer. Es sei nicht nur wegen des Ukraine-Kriegs ein Gebot der Stunde, das Bundesheer dringend mit moderner Ausrüstung und zeitgemäßer Infrastruktur auszustatten, so der Landeshauptmann beim Neujahrsempfang des Landes für die Sicherheitskräfte. Vorarlbergs Militärkommandant Gunther Hessel sah im Budget bereits Bewegung. "Dieses ist ab heuer markant steigend und als hochwertig zu bezeichnen", befand er. Die Landesverteidigung benötige aber auch Soldaten mit ausreichender Ausbildungs- und Übungszeit, "beides wäre ebenso sicherzustellen". (APA, 10.1.2023)