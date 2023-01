Bereits am Dienstag hatte die Polizei Barrikaden entfernt. Aktivisten protestierten weiter, es kam zu ersten Rangeleien mit den Sicherheitskräften

In dieser Galerie: 2 Bilder Die Polizei hat massive Kräfte in der Region zusammengezogen. Foto: APA/dpa/Oliver Berg Die Protestierenden wollen, dass "Lützerath bleibt". Foto: APA/dpa/Oliver Berg

Erkelenz – Hunderte Polizisten haben sich am Mittwoch beim Braunkohleort Lützerath im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen in Bewegung gesetzt und sind in den von Aktivisten besetzten Ort vorgedrungen. Laut der Deutschen Presse-Agentur kam es zu ersten Rangeleien. Die Polizei meldete auf ihrem Twitterkanal Angriffe mit Wurfgeschossen, Pyrotechnik und sogar Molotow-Cocktails.

Zuvor waren bereits Sirenen und Alarmglocken in dem besetzten Ort zu hören gewesen. Einige Aktivisten kletterten auf hohe Monopods und Tripods – das sind zusammengebundene Stämme mit Plattformen. Sie wurden in den vergangenen Tagen errichtet, um es der Polizei möglichst schwer zu machen, an die Aktivisten heranzukommen.

"Sie können den Bereich hier jetzt verlassen, ohne dass es weitere Konsequenzen für Sie hat", hieß es zunächst in einer Lautsprecher-Durchsage der Polizei, die den Ort mit Fahrzeugen abgeriegelt hatte.

"Rechtslage ist eindeutig"

Die Gewerkschaft der Polizei in Nordrhein-Westfalen sprach davon, dass an diesem Mittwoch die "heiße Phase des Polizeieinsatzes zur Räumung" beginne. Die Rechtslage sei eindeutig, dass Lützerath für die Kohlegewinnung abgebaggert werden dürfe. "Wenn wir Entscheidungen unserer Gerichte nicht mehr akzeptieren, ist unser Rechtsstaat am Ende", sagte der GdP-Landesvorsitzende Michael Mertens. "Alle friedlichen Klimaschützer sind aufgefordert, sich von Gewalttätern zu distanzieren und diese zu isolieren!"

Aktivisten und Polizisten standen sich am Rande des besetzten Braunkohleorts Lützerath direkt gegenüber. Foto: APA/dpa/Oliver Berg

Zuvor hatte auch der deutsche Energiekonzern RWE die Besetzerinnen und Besetzer zur Gewaltlosigkeit aufgerufen. "Gewalt gegenüber Polizei oder eingesetzten Beschäftigten ist vollkommen inakzeptabel", sagte der Versorger in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung.

Das Unternehmen will den neben Lützerath gelegenen Tagebau Garzweiler ausdehnen und die unter dem Ort liegende Kohle abbauen, wozu das von den früheren Bewohnerinnen und Bewohnern verlassene Dorf abgerissen werden muss. RWE ist inzwischen Eigentümer der Siedlung.



Kohleausstieg vorverlegt

Hintergrund der Räumung ist ein im vergangenen Oktober vom deutschen Wirtschaftsminister Robert Habeck, der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Mona Neubaur und von RWE-Chef Markus Krebber vorgelegter Plan, nach dem der Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohleenergie in Nordrhein-Westfalen bereits 2030 und damit früher als geplant erfolgen soll. Kurzfristig soll aber angesichts der Energiekrise in der Folge des russischen Einmarsches in der Ukraine mehr Kohle abgebaggert werden. Lützerath müsse also weichen, um den Bedarf zu decken.

Laut Berechnungen des Energieriesen RWE werden mit dem früheren Aus für die Kohlekraftwerke im rheinischen Revier rund 280 Millionen Tonnen Klimagase weniger ausgestoßen. Lützerath müsse von RWE für den Braunkohleabbau in Anspruch genommen werden, hatte Neubaur eingeräumt – "auch wenn ich es mir anders gewünscht hätte". An der grünen Basis sind die Pläne indes umstritten. Eine entsprechende Abmachung zur Energiepolitik hatte auf einem Grünen-Bundesparteitag nur eine knappe Mehrheit erhalten. (APA, red, 11.1.2023)