Der Wellnesshotelführer empfiehlt nur Häuser, die über einen entsprechenden Spa-Bereich mit Thermalwasser verfügen und mit zumindest einer Lilie – dem Gütesiegel der Branche – ausgezeichnet sind. Die Hotelauswahl ist vielfältig: Es gibt familiengeeignete Häuser, aber auch solche für Ruhesuchende und Gourmets – hier die Top 10.

Der Steirerhof *****, Steiermark, 4 Lilien (20 Punkte)

Foto: Relax Guide/Steirerhof

Auf einer Anhöhe im steirischen Thermenland liegt der Steirerhof mit "ausgezeichneter Küche", wie es im Relax Guide heißt. Im Spa gibt es neun Pools, sie werden mit Thermalwasser, Salzwasser oder "pH-neutralen Perlwasser" gespeist. Außerdem gibt es acht Saunen und einen FKK-Außenbereich mit Naturpool.



Reiters Reserve Supreme *****, Burgenland, 4 Lilien (19 Punkte)

Foto: Relax Guide/Reiters Reserve Supreme

Das Adults-only-Hotel Reiters Reserve Supreme liegt in einem 125 Hektar großen Grünareal und bietet unter anderem neun Pools, viele davon mit Thermalwasser, ein Ladys-Spa und feine Ruhezonen. Die Küche sei ausgezeichnet, fast jede Zutat stamme aus feinen Kleinbetrieben in der Umgebung, das Fleisch sogar von den eigenen Weiden.



Geinberg5 Private Spa Villas, Oberösterreich, 4 Lilien (19 Punkte)

Foto: Relax Guide/Geinberg

"Ein echtes Hideaway mit jeglichem vorstellbaren Luxus ist das Miniresort Geinberg5", schwärmen die Macher des Relax Guides. Die 21 Suiten rund um zwei Naturbadeteiche bieten ein eigenes Spa, offene Kamine, übergroße Betten, Butler-Service und einen Thermalwhirlpool auf der Terrasse. Im allgemein zugänglichen Wellnessbereich gibt es zwei Thermalwasserpools, eine Saunazone auf dem Dach und einen Hamam.



Reiters Reserve Finest Family ****s, Burgenland, 3 Lilien (18 Punkte)

Foto: Relax Guide/Reiters Finest Family

Ein kinder- und babyfreundliches Refugium, es liegt inmitten von Reiters Reserve mit Wäldern, Wiesen und vielen Tieren. Auf die Kleinen warten tägliche Kinderbetreuung, riesige Spielareale zum Toben sowie eine Badelandschaft mit Rutschen und Babybecken. Die Eltern können sich in einem separaten Wellnessbereich mit neun Süßwasser- und Thermalpools und mehreren Saunen entspannen.



Reiters Resort Allegria ****, Burgenland, 3 Lilien (17 Punkte)

Foto: Relax Guide/Reiters Resort Allegria

Wer einen Thermenurlaub mit der ganzen Familie verbringen möchte, ist im Reiters Resort Allegria in Stegersbach bestens aufgehoben, liest man. Es ist mit der öffentlichen Familientherme verbunden und habe ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Therme bietet zahlreiche Attraktionen für die Kleinen, für Ruhesuchende gibt es zwei hoteleigene Spa-Bereiche mit Pools und FKK-Zonen.



Das Ronacher Therme & Spa *****, Kärnten, 3 Lilien (17 Punkte)

Foto: Relax Guide/Das Ronacher

Auf einer kleinen Anhöhe über Bad Kleinkirchheim liegt das Fünfsternhotel Ronacher – direkt an einer Thermalquelle. Im Wellnessbereich gibt es ganze fünf Thermalpools, sechs Saunen, FKK-Bereiche innen und außen sowie ein Fitnessstudio. Frühstücken kann man hier bis 12 Uhr, Küche und Service seien sehr gut, befinden die Testerinnen und Tester.



Larimar ****s, Burgenland, 2 Lilien (16 Punkte)

Foto: Relax Guide/Larimar

Im inhabergeführten Thermen- und Kurhotel in Stegersbach liegt der Fokus auch auf ayurvedischen Panchakarmakuren und Basenfasten. Der ausschließlich Hausgästen offenstehenden Wellnessbereich bietet einen 20 Meter langen Außenpool, sieben Saunen und Ruhezonen, außerdem offeriert er viel für FKK-Fans, darunter einen warmen Nacktpool. Für Gäste mit Hunden gibt es übrigens spezielle Zimmer, für die Vierbeiner Duschen und sogar einen Badeteich.



Paradiso ****s, Oberösterreich, 2 Lilien (15 Punkte)

Foto: Relax Guide/Paradiso

Ein kinderfreundliches Hotel des Eurothermen-Resorts in Bad Schallerbach, es liegt inmitten einer weitläufigen Parkanlage. Über einen kurzen Bademantelgang gelangt man in die große öffentliche Therme. "Dort warten zahlreiche Attraktionen für Kinder, darunter eine Piratenwasserwelt, schnelle Wasserrutschen und Wasserkanonen", heißt es. Neben einem Saunadorf samt Pool in der Therme gebe es für Erwachsene ein großzügiges Spa mit Thermalpool im Hotel.



Warmbaderhof *****, Kärnten, 2 Lilien (15 Punkte)

Foto: Relax Guide/Warmbaderhof

Inmitten eines 20 Hektar großen Parks liegt dieses Wellness- und Kurhotel – über allem schwebe ein Hauch "charmanter Nostalgie". Der Eintritt in die angrenzende Kärnten-Therme ist im Zimmerpreis inkludiert, zusätzlich gibt es ein hoteleigenes Spa. Dort warten fünf Saunen, ein Außenpool mit Thermalwasser und als "Highlight das wunderschöne Hallenbad mit herrlichem Thermal-Urquellbecken", steht im Relax Guide.



Vitalhotel Therme Geinberg ****s, Oberösterreich, 1 Lilie (13 Punkte)

Foto: Relax Guide/Therme Geinberg

Über einen Bademantelgang ist dieses Hotel mit der öffentlichen Therme Geinberg verbunden. Sie bietet Pools mit insgesamt 3.000 Quadratmeter Wasserfläche, elf Saunen sowie separate Liegeplätze für Hotelgäste. Auch der Eintritt in einen luxuriös anmutenden Hamam mit Ruhezonen und Außensauna auf dem Dach sei im Zimmerpreis enthalten. Langschläfer können sich bis 12 Uhr am Frühstücksbuffet bedienen. (red, 12.1.2023)