Laut Wetterbericht wird's jetzt doch noch was mit dem Winter. Doch wohin in Europa, wenn man der Kälte, der Nässe und dem Grau bereits überdrüssig ist?

Die Antwort auf diese Frage gibt das Ferienhaus-Portal Holidu. Dort hat man sich angesehen, welche europäischen Städte sich am besten für eine Winterflucht eignen. Für diese Studie wurden die Temperaturen und Sonnenstunden in allen europäischen Küstenstädten verglichen, um zu ermitteln, welches das beste Reiseziel für die Flucht ins Warme ist.

Los Cristianos, Spanien

Durchschnittliche Sonnenstunden im Winter: 320,60

Durchschnittliche Temperatur im Winter: 20,6 Grad Celsius

An der Südküste Teneriffas, der größten der Kanarischen Inseln, gelegen, bietet Los Cristianos im Durchschnitt über 320 Sonnenstunden in den Wintermonaten und eine Durchschnittstemperatur von 20,6 Grad Celsius. Ein Bonus: außerhalb der Hochsaison tummeln sich deutlich weniger Touristen in der beliebten Küstenstadt.

Agios Nikolaos, Griechenland

Durchschnittliche Sonnenstunden im Winter 261,46

Durchschnittliche Temperatur im Winter 16,4 Grad Celsius

Wintersonne in Griechenland tanken: Das geht in Agios Nikolaos auf Kreta. Die Sonnenstundenzahl liegt im Durchschnitt bei 261,46 und die durchschnittliche Wintertemperatur bei 16,4 Grad Celsius.

Syrakus, Italien

Durchschnittliche Sonnenstunden im Winter 258,20

Durchschnittliche Temperatur im Winter 16,4 Grad Celsius

Syrakus auf Sizilien lädt mit 258 Sonnenstunden im Winter und einer Durchschnittstemperatur von 16,4 Grad Celsius lädt zum Überwintern ein.

Luz, Portugal

Durchschnittliche Sonnenstunden im Winter 250,10

Durchschnittliche Temperatur im Winter 15,8 Grad Celsius

Die kleine Küstenstadt Luz an der Algarve in Portugal kommt im Winter auf durchschnittlich 250 Sonnenstunden mit einer Durchschnittstemperatur von 15,8 Grad Celsius.

Cala Rossa, Frankreich

Durchschnittliche Sonnenstunden im Winter 252,46

Durchschnittliche Temperatur im Winter 13,8 Grad Celsius

In Frankreich lädt in den Wintermonaten die Bucht von Cala Rossa auf der Insel Korsika zu einem Aufenthalt ein. Mit über 252 Sonnenstunden und einer Durchschnittstemperatur von 13,8 Grad Celsius ist sie zwar nicht das wärmste europäische Reiseziel im Winter, lässt aber durch weiße Sandstrände und türkisfarbenes Wasser Sommergefühle aufkommen.

Wie die interaktive Karte unten zeigt, punktet ein Land besonders, wenn es um Sonnenstunden geht: Spanien. Fast 60 Prozent der Städte in den Top 100 sind dort zu finden. (red, 16.1.2023)