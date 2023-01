Katz-und-Maus-Spiel: Bei der Hochzeit von Darcy (Jennifer Lopez) läuft es aus dem Ruder. Foto: 2022 LEONINE

Im Zeitalter der postmodernen romantischen Komödie setzen Filme oft dort an, wo sie früher geendet haben. Beim "Happy End" oder, noch genauer, bei der Hochzeit. So auch bei Darcy (Jennifer Lopez) und Tom (Josh Duhamel), die sich in Shotgun Wedding auf einer philippinischen Insel das Ja-Wort geben wollen. Doch es gibt altbekannte Herausforderungen: Wen lädt man ein? Wie anstrengend können die Eltern (u. a. Jennifer Coolidge und Cheech Marin) werden? Warum ist Sean (Lenny Kravitz), der attraktive Ex der Braut, zu Gast? Und wie schafft man es, sich selbst bei dem ganzen Tamtam nicht aus den Augen zu verlieren? Diese Fragen würden manche in der Paartherapie aufarbeiten, Darcy und Tom bekommen hingegen einen praxisorientierteren Ansatz.

Nachdem sie sich durch so zähe Dialoge wie "Manche Dinge sind wichtiger als Geld" – "Darüber kann man streiten" gequält haben, kommt es just in dem Moment, in dem beide kalte Füße bekommen, zum Showdown mit Schrotflinte. Piraten entern die Insel, nehmen die Gäste als Geisel und fordern vom Brautvater 45 Millionen Dollar Lösegeld. Dieser will aber erst seine Tochter Darcy in Sicherheit wissen, der es inzwischen gelungen ist, gemeinsam mit ihren Ehemann in spe Tom zu entkommen.

Das darauffolgende Katz-und-Maus-Spiel mit den Geiselnehmern wird jedoch nie so bedrohlich, dass die das künftige Brautpaar keine Zeit fände, über die gute Ehe zu philosophieren und wertvolle Beziehungserkenntnisse auszutauschen. Vielleicht hat hier das Multitalent Jennifer Lopez ihrer Filmfigur auch wertvolle Lektionen erteilen können. Kaum eine A-List-Schauspielerin hatte in den letzten 20 Jahren so regelmäßig romantische Komödien gedreht wie sie. Kaum eine hatte ein so öffentlich ausgeschlachtetes Liebesleben.

KinoCheck

Kein Happy End für JLo?

Dabei hatte Lopez sich zu Beginn ihrer Karriere in den 1990ern Krimis und Horrorfilmen wie Out of Sight, Anaconda oder The Cell verschrieben. 2001 kam mit The Wedding Planer – einer Mär vom hässlichen, oder in dem Fall schüchternen Entlein, das seinen Traumprinzen einer bösen "Bridezilla"-Figur abspenstig macht – der Umschwung. Während ihre Figuren immer den Richtigen fanden, schien es bei Lopez nie zum Happy End zu reichen. Ihre ersten zwei Ehen scheiterten. 2001 lernte sie beim Dreh von Gigli Ben Affleck kennen.

Affleck spielte den kleinkriminellen Gangster, Lopez die lesbische Komplizin, die ihn aber doch irgendwie attraktiv findet. Ironischerweise war einer der Kritikpunkte der Krimi-Romanze, die aufgrund ihres absurden Drehbuchs und flachen Gags durchfiel, dass die beiden Hauptdarsteller keine Chemie hatten. Ihre Beziehung und spätere Verlobung hielten dem immensen Druck der Medien nur bis 2004 stand. Lopez bezeichnete die Trennung als "ihr erstes richtiges gebrochenes Herz". Kein Happy End also für den Romantikstar?

Affleck wandte sich Schauspielerin Jennifer Garner zu, Jennifer Lopez ehelichte Sänger Mark Anthony. 2014 folgte die Scheidung. Doch so wie die wahre Liebe auf sich warten ließ, so musste auch die Romcom lange ohne sie auskommen. Erst 2010 kehrte sie mit Plan B für die Liebe zurück. Lopez durfte hier etwas, was damals im vom Jugendwahn besessenen Hollywood noch unmöglich schien: eine Frau Anfang 40 spielen, die sich auch mit den Herausforderungen dieser Altersgruppe auseinandersetzen darf. Die Protagonistin hört die biologische Uhr ticken und möchte sich künstlich befruchten lassen. Frauenthemen, die sich jenseits der Selbstfindungsphase Ende 20 bzw. Anfang 30 bewegen, ziehen sich seither durch ihre Romcoms, wie etwa die sich beruflich neu orientierende Mittvierzigerin aus Manhattan Queen.

Auf viele weitere romantische Jahre mit Ihnen auf der Leinwand, Frau Lopez! Foto: 2022 LEONINE

Was wurde aus Bennifer?

Privat kam es ein paar Jahre später ebenfalls zu einer interessanten Rochade. Nachdem sie 2017 Baseballspieler Alex Rodriguez zu daten begann und sich 2019 verlobte, verkündeten die beiden im April 2021 das Ende ihrer Beziehung. Im selben Monat trat ein neuer/alter Mann in ihr Leben: Ben Affleck. Fast scheint es deshalb ironisch, dass Lopez noch nie in der populären Handlungskonstellation zu sehen war, in der sich eine Frau in einen Mann aus ihrer Vergangenheit verliebt. In Shotgun Wedding ist der Ex Sean sogar eine Bedrohung für das Happy End von Darcy und Tom. Der 2022 erschiene Marry Me scheint ihrem Leben da am nächsten zu sein. Ein einsamer Popstar sucht die große Liebe, nachdem sich ihr Partner als Flop erweist. Für "Bennifer" ist das kein Thema mehr. Im Juli 2022 heirateten die beiden.

Heutzutage sind romantische Komödien nach wie vor ein unliebsames Trittbrett für anstrebende A-List-Stars, bevor sie ins Box-Office-freundlichere und Oscar-wahrscheinlichere Dramafach wechseln. Auch wenn sich erste hoffnungsvolle Lebenszeichen des Genres vor allem auf Streaming-Plattformen manifestieren. Die Zeiten, in denen Romcoms wie in den 90ern zu wahren Blockbustern mutierten, sind vorbei. Die Formelhaftigkeit, die Klischees wurden mit der Zeit zu Hindernissen in der Gunst des Publikums, große Franchises gruben kleineren Filmen den Platz ab.

Ist Shotgun Wedding daher das so notwendige Aufbäumen eines Genres und Lopez seine Ehrenrettung? Eher nicht, dafür ist der Film zu altbacken. Zu viele unlustige Gags, oft fahle Dialoge und eine Botschaft, die wie ein Vorschlaghammer daherkommt, trüben das Vergnügen. Doch er nutzt Lopez' Talent für Comedy und lässt sie und ihre Co-Stars offensichtlich Spaß haben. Auf viele weitere romantische Jahre mit Ihnen auf der Leinwand, Frau Lopez! (Susanne Gottlieb, 16.1.2023)