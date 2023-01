Gegen Andrej Rublew unterlag der Niederösterreicher in drei Sätzen. Thiem war ab Mitte des zweiten Satzes von einer Verletzung an den Rippen geschwächt

Dominic Thiem musste sich im zweiten Satz behandeln lassen. Foto: REUTERS/CARL RECINE

Dominic Thiem hat seine Auftaktpartie bei den Australian Open am Dienstag klar verloren. Gegen den Russen Andrej Rublew unterlag der 29-Jährige mit 3:6, 4:6, 2:6. Nach einem guten ersten Satz auf hohem Niveau und ausgelassenen Breakchancen zu Beginn des zweiten Durchgangs musste sich Thiem wegen Schmerzen in der linken Rippengegend von einem Physiotherapeuten behandeln lassen. Die Untersuchung fand abseits des Platzes in der Kabine statt, die Partie war rund acht Minuten unterbrochen.

Danach nahm das Niveau der Partie deutlich ab, Rublew spielte den Sieg ohne zu überzeugen nach Hause.

"Ich bin sehr froh, in drei Sätzen gewonnen zu haben", sagte Rublew nach der Partie. "Es ist nie einfach gegen Domi zu spielen. Ich wünsche ihm, dass er rasch auf jenes Niveau kommt, das er vor seiner langen Verletzungspause hatte."

Dabei hatte es für den mit einer Wildcard ausgestatteten Melbourne-Finalisten von 2020 im siebenten Duell mit Rublew recht gut ausgesehen. Thiem spielte in diesem Erstrunden-Schlager vorerst gut mit, zeigte feine Schläge und Ansätze. Ein starkes Returnspiel Rublews bei 4:4 brachte diesem aber das Break und direkt danach die Satzführung. Es war der neunte Satzverlust Thiems gegen Rublew in Folge, am Ende sollten es elf sein.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs fand Thiem zwei Breakchancen vor, ließ diese aber aus und musste schon vor der Behandlungspause bei eigenem Service ein 0:30 und dann ein 15:40 umdrehen. Thiem verließ dann mit dem Physiotherapeuten den Platz der John Cain Arena und brachte damit fortan zwischenzeitlich Rublew aus dem Rhythmus. Die Geschwindigkeiten der ersten Aufschläge beider Spieler nahmen ab, das Niveau der Partie sank. Der vierte Breakball gegen sich bei 4:4 brachte Thiem aber mit 4:5 in Rückstand, damit war der Satz nicht mehr zu retten.

Im dritten Satz schließlich ging es vor recht gut gefüllten Tribünen ziemlich schnell, Breaks zum 2:1 und 4:1 brachten Rublew komfortabel voran. Thiem brachte zum 2:5 doch noch einen Aufschlag durch, danach servierte Rublew aber aus. Er erhöhte damit im Head-to-Head mit Thiem auf der Tour auf 5:2, wobei er die jüngsten Duelle mit dem US-Open-Sieger von 2020 alle gewonnen hat. Bei Thiem geht es nun wohl vorerst daran, die offenbar erlittene Verletzung abzuklären.

Thiems nächster Einsatz ist für den Davis Cup gegen Kroatien in Rijeka am 4. und 5. Februar geplant. In weiterer Folge gab Julia Grabher am Dienstag ihr Major-Debüt, für die Vorarlbergerin geht es gegen die als Nummer 16 gesetzte Estin Anett Kontaveit. (luza, APA, 17.1.2023)