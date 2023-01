In dieser Galerie: 2 Bilder Julia Grabher ist ausgeschieden. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST Anett Kontaveit steht in der zweiten Runde. Foto: APA/AFP/WILLIAM WEST

Melbourne – Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihr Debüt bei einem Tennis-Grand-Slam verloren. Die 26-Jährige unterlag am Dienstag in der ersten Runde der Australian Open im ersten Tour-Duell mit der als Nummer 16 gesetzten Estin Anett Kontaveit 2:6,3:6. Die auf einem Außenplatz ausgetragene Partie war wegen großer Hitze für rund drei Stunden beim Stand von 1:1 unterbrochen worden. Da davor auch Dominic Thiem ausgeschieden war, ist Österreich in den Einzelbewerben nicht mehr vertreten.



Grabher fand in ihrem ersten Return-Game eine Breakchance vor, vergab diese, hielt dann aber auch nach der Wiederaufnahme zumindest vorerst mit der favorisierten Kontaveit mit. Der gelang dann in einem umkämpften Game das 4:2 und damit der entscheidende Bonus. Grabhers Widerstand war gebrochen, erst nach acht verlorenen Spielen in Folge schrieb Österreichs Nummer eins wieder an. Da stand es schon 0:4 im zweiten Satz. Die Baltin – im Juni 2022 Weltranglisten-Zweite – kassierte zwar noch ein Rebreak zum 2:4, servierte dann aber nach 71 Minuten recht locker aus.

Im Männer-Doppel steigen Österreichs Vertreter erst ins Turnier ein. Die Wien-Sieger Alexander Erler/Lucas Miedler saßen bei Thiems Niederlage in dessen Box und beginnen ihr Grand-Slam-Debüt gegen Rohan Bopanna/Matthew Ebden. Der Inder und der Australier sind als Nummer zehn gesetzt. Der Vorarlberger Philipp Oswald tritt mit dem Argentinier Guillermo Duran gegen die Australier Max Purcell/Jordan Thompson an. (APA, 17.1.2023)