Das Burgtheater steht aktuell unter Rechtfertigungsdruck. Foto: Imago

Wien – Wie der STANDARD erfahren hat und auch der "Kurier" berichtet, wird das Burgtheater Schadenersatzforderungen gegen seinen entlassenen Schauspieler Florian Teichtmeister stellen. Dieser muss sich im Februar vor Gericht wegen des Besitzes von Kindesmissbrauchsdarstellungen verantworten.

Teichtmeister hatte zuletzt Rollen in vier Produktionen gespielt, noch im Herbst die Hauptrolle in dem von Direktor Martin Kušej inszenierten Stück "Nebenan". Es wurde nun abgesetzt, wodurch dem Burgtheater Einnahmen in größerer Dimension entgehen. Das Burgtheater sieht sich sogar in der Pflicht, gegen Teichtmeister zu klagen.

Auf Ö1 verteidigte indes der langjährige Anwalt des Burgtheaters, Bernhard Hainz, das Vorgehen, nachdem dem Haus die Vorwürfe bekannt geworden waren. Es hätten keine rechtlichen Grundlagen für eine Entlassung oder Dienstfreistellung von Teichtmeister bestanden, auch weil das Theaterarbeitsgesetz Freistellungen nicht vorsehe. Schon am vergangenen Samstag hatte Kušej selbst in einem STANDARD-Interview das Vorgehen gerechtfertigt. (red, 20.1.2023)