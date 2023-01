In der Nacht auf Samstag hat es bis in tiefe Lage geschneit. Das zog Probleme im Verkehr nach sich. Der Schnee dürfte bis Sonntag bleiben

Sogar in Wien waren die Straßen am Samstagmorgen weiß. Foto: APA/Tobias Steinmaurer

Die aktuelle Kältewelle bescherte Österreich am Samstag bis in tiefe Lagen Schnee – sogar in Wien hatte es in der Nacht geschneit. Auf den Straßen führte das zu Sperren und Behinderungen. So war laut ÖAMTC-Mobilitätsinformation etwa die Wiener Außenringautobahn bei Steinhäusl ab ca. 3 Uhr in Richtung Vösendorf gesperrt. Der Grund waren Lastwagen, die wegen des Schnees auf der Fahrbahn hängen geblieben waren. Gegen 6.30 Uhr sei die Sperre wieder aufgehoben worden.

Fahrzeuge seien in der Früh auch im Mühlviertel in Oberösterreich und im Waldviertel in Niederösterreich nicht mehr weitergekommen, heißt es vom ÖAMTC. Meldungen gebe es etwa von der B310 bei Rainbach im Mühlkreis und der B2 im Waldviertel. Am Vormittag waren die betroffenen Stellen aber wieder frei. Anders auf der B72 bei Alpl in der Steiermark: Dort bestand auf der Landessstraße am Vormittag noch eine Behinderung wegen hängen gebliebener Fahrzeuge.

Bis Sonntag dürfte der Schnee bleiben, am Montag soll er in Regen übergehen. Foto: APA/Tobias Steinmaurer

In vielen Teilen Österreichs wurde eine Schneekettenpflicht verhängt – etwa in Niederösterreich, in der Obersteiermark, in Tirol und in Vorarlberg. Sie gilt vorwiegend für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen, auf einzelnen Landesstraßen wie der L5 in Vorarlberg aber auch generell.

Schneefall geht am Montag in Regen über

Der Schnee dürfte zumindest für das Wochenende bleiben. Für Sonntag ist – je nach Region – leichter bis ergiebiger Schneefall prognostiziert. Im Osten und Nordosten kann es vor allem am Nachmittag intensiver schneien. Dazu weht lebhafter Wind. Morgens hat es minus zehn bis null Grad, wärmer als zwei bis drei Grad wird es untertags nicht.

Am Montag fällt anfangs noch Schnee, die Schneefallgrenze steigt aber dann auf mindestens 500 Meter an – im Osten liegt sie noch höher. Daher geht der Niederschlag im Südosten und Osten immer öfter in Regen über. Die Frühtemperaturen betragen minus zehn bis minus ein Grad, die Tageshöchsttemperaturen minus zwei bis plus vier Grad. (rach, 21.1.2023)