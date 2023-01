Wer mit Billigfliegern unterwegs ist, kann sich keine echten Luxushandtaschen leisten – zu diesem Schluss kommt ein Flugbegleiter bei Southwest Airlines. Foto: AP/Jacquelyn Martin

Es ist seit Langem Thema, vor allem auf der Kurzstrecke: So gut wie jeder Passagier reist mit Handgepäck, die Gepäckfächer in der Kabine sind dementsprechend rasch voll. Die Alternative, nämlich das Handgepäck auch unter dem Vordersitz zu verstauen, scheint nicht besonders attraktiv.

Was den Flugbegleiter der US-Billigairline Southwest Airlines in diesem Tiktok-Video (siehe unten), das momentan die Runde macht, wohl dazu veranlasst hat, eine witzige, kleine Ansage zu machen: Man habe in Studien festgestellt, dass Luxushandtaschen von Gucci, Louis Vuitton und Co sehr wohl auch Platz unter dem Vordersitz haben, meint der Mann sinngemäß – ja, selbst gefälschte. Dann setzt er in Richtung der Passagiere noch einen drauf: "Denn wären sie echt, würden Sie nicht Southwest fliegen." Damit hat er die Lacher auf seiner Seite. (red, 23.1.2023)