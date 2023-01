Wien – Dentsu hat seinen ersten "Ad Spend Report für 2023" mit Prognosen zur Entwicklung der Netto-Werbeinvestitionen veröffentlicht. Das Jahr 2022 werde global betrachtet, trotz der politischen und ökonomischen Krisen in diesem Jahr, ein Wachstum bei den Werbeausgaben in Höhe von 8,0 Prozent vorweisen können. Für 2023 prognostiziert Dentsu "einen weiteren Anstieg der globalen Werbeausgaben von soliden 3,8 Prozent, was einer Netto-Investitionssumme von 740,9 Mrd. US-Dollar bis zum Jahresende entspricht". Der Zuwachs sei allerdings nicht nur auf den Anstieg des Werbevolumens oder der Inventarverkäufe zurückzuführen, sondern auch den steigenden Inflationszahlen geschuldet.

Der österreichische Werbemarkt sei stark in das Jahr 2022 gestartet. Dieser Trend setzte sich, trotz der sich abzeichnenden Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage, bis zum Jahresende mit plus 3,4 Prozent fort. Anders als etwa in Deutschland hätten "der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Auswirkungen, sowie die Pandemie, kaum Einfluss auf den österreichischen Markt".

Hinsichtlich 2023 wird für den österreichischen Werbemarkt "moderates Wachstum um 1,6 Prozent prognostiziert, welches vor allem aus den Mediengattungen Digital, OOH und Audio generiert wird, aber auch Kino legt nach der Pandemie überproportional zu". Bezüglich TV erwartet Dentsu, dass die Reichweiten im linearen Fernsehen weiterhin zurückgehen werden. (red, 24.1.2023)