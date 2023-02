Es ist so weit. Bald bin ich offiziell Mitte dreißig, und mit dem näherrückenden Geburtstag poppt immer eine Frage in meinem Kopf auf: War früher vielleicht doch alles besser?

Kontra:

Als einziger großer Jahresurlaub waren die „Energieferien“, die Älteren erinnern sich, in meiner Kindheit ein Highlight. Ab in den Passat und los ging's Richtung Westen. Eine Woche sterben Pisten rauf und runter bei jedem Wetter. Es gab noch zuverlässig echten Schnee damals! Hauptsache, die burgenländischen Ferien fallen nicht mit den wienerischen zusammen. Wobei: Die Holländer haben die gschert'n Weana eh würdig vertreten. Danach brauchte man Tage, um sich zu regenerieren: In Kindheitstagen die schmerzende Beinmuskulatur und später, in den Jugendjahren, die angeschwollene Leber.