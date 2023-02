Anlässlich seines 40. Jubiläums wurde das Sneaker-Modell Nike Air Force 1 von dem Luxusunternehmen gestaltet. Die Kooperation kam auf Social Media bislang mäßig an

Ein Turnschuh aus schwarzem Veloursleder mit einem türkisblauen Nike-Haken – das war's auch schon. Die Schmuckmarke Tiffany und der Sporthersteller haben Bilder jener Kooperation veröffentlicht, die anlässlich des 40. Geburtstags des Modells Nike Air Force 1 am 7. März auf den Markt kommen wird. Der Schriftzug auf der Schuhschachtel des "Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837": "A Legendary Pair", "ein legendäres Paar" – zum Preis von 370 Euro.

Zielgruppe der Zusammenarbeit: Offensichtlich die sneakerverrückte Generation Z. Sie soll schließlich irgendwann einmal bei dem Schmuckhersteller ihr Geld lassen. Die Reaktionen im Netz fallen allerdings verhalten aus: "Wer hat denn die entworfen?" "Ist das ein Witz?", die Kommentare auf dem Instagram-Accounts des Unternehmens fallen kritisch aus.

Teil der Ausstellung "Louis Vuitton und der Nike "Air Force 1" von Virgil Abloh im Mai 2020. Foto: Louis Vuitton/ Handout via REUTERS

Ob Louis Vuitton oder Swarovski, der Air Force 1 gehört zu jenen Modellen, an dem sich in den vergangenen Jahren etliche Luxusunternehmen ausprobiert haben. Meist ging die Rechnung auf. Das Geschäft mit den ausgefallenen Schuhen und den limitierten Kollektionen brummt, so mancher Sneaker wird gehandelt wie eine Aktie.

Die Verkaufspreise der Modelle hängen von der Nachfrage ab, das Preisniveau erinnert an jenes der Handtaschenabteilung einer Louis-Vuitton-Filiale. Ob die Kooperation mit Tiffany aufgeht, wird sich Anfang März zeigen. (red, 2.2.2023)