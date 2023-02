Hunderttausende Menschen in Österreich haben die Hilfe im vergangenen Oktober nicht erhalten – sie sollen jetzt an die Reihe kommen

Der Klimabonus soll die Menschen in Österreich unterstützen, weil die Preise, etwa bei Lebensmitteln, gerade massiv steigen. Foto: IMAGO/Martin Wagner

Von einem Anreiz zum klimafreundlichen Verhalten zur Breitband-Inflationshilfe für alle – das ist die Geschichte des Klimabonus. Bereits vergangenen Oktober hat ihn die überwiegende Mehrheit der Menschen in Österreich erhalten. Einige warten aber noch immer, das soll sich nun ändern.

Frage: Wie viele Menschen in Österreich haben den Klimabonus noch nicht erhalten?

Antwort: Der Klimabonus geht als staatliche Hilfe gegen die hohe Inflation in gleicher Höhe an jeden Menschen in Österreich und beträgt 500 Euro für Erwachsene und 250 Euro für unter 18-Jährige. Ausbezahlt wurde er eigentlich bereits vergangenen Herbst an die allermeisten Menschen. Gar nicht wenige haben ihn aber noch nicht bekommen. Konkret handelt es sich laut dem dafür zuständigen Klimaschutzministerium von Leonore Gewessler (Grüne) um rund 457.000 Personen. Sie sollen nun im Laufe des Februars nachträglich ihr Geld erhalten.

Frage: Warum haben sie ihn noch nicht bekommen?

Antwort: Die Gründe können sein, dass sie erst im Laufe des ersten Halbjahres 2022 ihren Hauptwohnsitz nach Österreich verlegt haben, dass sie eben erst geboren wurden oder dass der fremdenrechtliche Status durch das Innenministerium im vergangenen Herbst noch nicht geklärt war. Es gibt aber auch zahlreiche Menschen, bei denen keiner dieser Gründe zutrifft: Der Bonus kam bei ihnen aus anderen, unerfindlichen Gründen nicht an. Schließlich geht der Bonus im Februar nachträglich an all jene Menschen, die beim ersten Durchgang im Oktober ihre Gutscheine nicht von der Post abgeholt haben.

Frage: Wer hat Anspruch auf den Klimabonus?

Antwort: Jeder und jede, der oder die seit mindestens 183 Tagen einen Hauptwohnsitz in Österreich hat. Bei ausländischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern in Österreich gilt überdies als Voraussetzung, dass ein rechtmäßiger Aufenthaltsstatus existieren muss.

Frage: Wie konkret kommen nun jene, die vergangenen Herbst nicht unter den Beziehern waren, an ihr Geld?

Antwort: Automatisch, laut Klimaschutzministerium. Das Geld kommt entweder direkt auf das Konto oder per Post als RSa-Brief in Form von Sodexo-Gutscheinen. Letztere Variante wird gewählt, wenn der Bezieher über kein Bankkonto verfügt oder keine Kontodaten bei den Behörden hinterlegt hat. Bei Minderjährigen geht das Geld an jene Person, die die Familienbeihilfe bezieht. Die Kontoüberweisungen haben laut Klimaschutzministerium bereits begonnen. Die Post indes wird die Gutscheine in der zweiten Februarhälfte zustellen. "Wir gehen davon aus, dass grundsätzlich die zweite Auszahlungswelle des Klimabonus 2022 in der ersten Märzwoche abgeschlossen sein wird", heißt es aus dem Klimaschutzministerium.

Frage: Was kann man mit den Sodexo-Gutscheinen anfangen?

Antwort: Sie können bei Tausenden sogenannten Sodexo-Akzeptanzpartnern, Gewerbebetrieben aus allen Branchen, eingelöst werden – oder bei der Post gegen Bargeld getauscht werden. Die Gutscheine kommen in einer Stückelung von 50 Euro.

Frage: Was soll ich tun, wenn ich nichts bekomme?

Antwort: Ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sollten ihren fremdenrechtlichen Status überprüfen. Vor allem aber gilt es darauf zu achten, ob die Behörde über die richtigen Kontoinformationen verfügt, nicht etwa über alte. Das lässt sich über das Portal Finanz Online erledigen.

Frage: Und wenn alles stimmt, und dennoch kommt der Bonus nicht?

Antwort: Wenn nach Ende der ersten Märzwoche immer noch kein Bonus da ist, "kann man sich jedenfalls an die Klimabonus-Hotline unter der eigens eingerichteten Hotline 0800 8000 80 oder über das Kontaktformular unter klimabonus.gv.at wenden", teilt das Klimaschutzministerium mit.

Frage: Was ist der Klimabonus überhaupt?

Antwort: Beim Klimabonus handelt es sich um das Herzstück der ökosozialen Steuerreform vom Herbst 2021. Er soll klimafreundliches Verhalten belohnen. Im Rahmen des Antiteuerungspakets vom vergangenen Sommer wurde der Bonus aber zu einer Art inflationsbedingtem Zuschuss für alle umfunktioniert: Von ursprünglich 100 bis 200 Euro (je nach Wohnort) wurde er einheitlich auf 250 Euro erhöht, und es wurden weitere 250 Euro Inflationsabgeltung draufgepackt. Während im Jahr 2022 die Sondervariante galt, kehrt der Klimabonus ab 2023 zu seiner Ursprungsversion zurück. Die erste Auszahlungswelle des Klimabonus 2023 wird im kommenden Herbst erfolgen. Nicht zu verwechseln: Jene, die im Februar ihr Geld erhalten, beziehen nicht den Klimabonus für 2023, sondern nachträglich jenen für 2022. (Joseph Gepp, APA, 2.2.2023)