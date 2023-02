Russkaja auf dem Donauinselfest. Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Wien – Die österreichische, von traditioneller russischer Musik inspirierte Band Russkaja hat ihre Auflösung bekanntgegeben. "Dies ist der traurigste Tag der Bandgeschichte nach 18 Jahren, aber der wütende Krieg in der Ukraine, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat, macht es uns unmöglich, mit einem Image & Style weiterzumachen, die sich auf satirische Art und Weise der Soviet-Thematik und Sprache bedienen", schreibt die Gruppe auf Facebook.

Was vor dem 24. Februar noch "lustige Satire in der Musik" gewesen sei, sei jetzt nur noch "tragisch mit einem sehr bitteren Beigeschmack". Niemand in der Band wolle etwas repräsentieren, "das in Zeiten wie diesen ausschließlich mit Krieg, Tod, Verbrechen und Blutvergießen assoziiert wird".

"Tägliche Shitstorms"

Auch nach einem Ende des Krieges werde das Sowjetimage für immer beschädigt und tabuisiert bleiben. Die Band berichtete auch von täglichen Shitstorms in den sozialen Medien. Man werde als "russische Terroristen" dargestellt, "obwohl wir das genaue Gegenteil davon sind und mit unserer multikulturellen Herkunft mit Mitgliedern aus Ukraine, Italien, Deutschland & Österreich maximal für Frieden, Diversität und Zusammenhalt stehen." Zum Abschied hinterlasse man das neue Album "Turbo Polka Party".

Russkaja war 2005 von Leadsänger Georgij Alexandrowitsch Makazaria ins Leben gerufen worden. Es folgten sieben Alben und 2020 die Auszeichnung mit dem Amadeus in der Kategorie "Hard & Heavy". Breite Bekanntheit erlangte die Gruppe auf durch ihre Auftritte als Band der ORF-Show "Willkommen Österreich".

(red, miwi, 3.2.2023)