Der Antrag der Federal Trade Commission, die Übernahme Metas von Within zu stoppen, wurde abgelehnt. Foto: Reuters/Blake

Ein Richter in Kalifornien hat den Antrag der Federal Trade Commission (FTC) abgelehnt, Meta am Kauf des Virtual-Reality-Anbieters Within zu hindern. "Wir freuen uns darauf, die Transaktion bald abzuschließen", sagte ein Sprecher von Meta, Eigentümer von Facebook und Instagram, in einer Erklärung am Freitag (Ortszeit).

Die Entscheidung ist auch eine gute Nachricht für Meta-Chef und -Gründer Mark Zuckerberg, der die Übernahme in einer Zeugenaussage im Dezember mit dem Argument verteidigte, sein Unternehmen trage zum Aufbau der Virtual-Reality-Branche bei, dominiere sie aber nicht.

Die FTC hatte Meta im Juli verklagt, um den Within-Deal zu stoppen. Sie baten den Richter im kalifornischen San Jose um eine einstweilige Verfügung, da Metas "Kampagne zur Eroberung von VR" 2014 mit der Übernahme von Oculus, einem Hersteller von VR-Headsets, begonnen habe. Die FTC reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Kommentar nach dem Urteilsspruch. (APA, 04.02.2023)