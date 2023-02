Rekordverdächtig: Grammygewinnerin Beyoncé. Foto: APA / Getty / Frazer Harrison

Los Angeles – US-Sängerin Beyoncé hat mit 32 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Grammys aller Zeiten aufgestellt. Der 41-jährige Superstar gewann bei der Verleihung des bedeutenden Musikpreises am Sonntagabend (Ortszeit) in Los Angeles in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit der Platte "Renaissance" und überholte in der Grammy-Geschichte damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen.

"Ich versuche, nicht zu emotional zu sein. Ich versuche, diese Nacht einfach zu anzunehmen", sagte Beyoncé sichtlich gerührt.

"Bestes Album" ging an Harry Styles

Beyoncé gehört mit Dutzenden Millionen verkaufter Platten und sieben Studioalben, die in den USA alle auf Platz eins der Charts landeten, zu den erfolgreichsten Musikerinnen und Musikern der Welt – und zu den reichsten. In den Charts stellte sie bereits mehrere Rekorde auf. Sie hatte im Sommer nach sechs Jahren Pause ihr siebentes Studioalbum "Renaissance" veröffentlicht.

Ein überraschter Harry Styles mit seinen Trophäen. Foto: Reuters / Harry Styles

Den Preis für das beste Album erhielt Harry Styles für "Harry's Hourse". Styles zeigte sich überrascht und zollte den ebenfalls Nominierten Respekt: "Ich bin von jedem Künstler in dieser Kategorie so inspiriert." In der Musik gebe es so etwas wie "die Besten" gar nicht.

Lizzos "About Damn Time" wurde zur Platte des Jahres gekürt. Sie widmete den Preis Prince: Der verstorbene Künstler habe sie dazu inspiriert, positive Musik zu machen. Blues-Sängerin Bonnie Raitts "Just Like That", das von einem Organspender handelt, wurde zum Song des Jahres gekürt. Die amerikanische Jazzsängerin Samara Joy wurde als beste neue Künstlerin ausgezeichnet. (APA, red, 6.2.2023)