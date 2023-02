Teresa Vogl hat ihre Discokugel zur Hochzeit geschenkt bekommen. Foto: Nathan Murrell

"Meine Heim-Discokugel ist bereits vor mehreren Jahren bei uns gelandet. Genauer gesagt war sie ein Geschenk zu meiner Hochzeit, auf welcher die Kugel auch zum ersten Mal zum Einsatz kam. Nicht dass uns auf ihr fad war, aber die Kugel wirkte durchaus belebend.

Seither kommt sie regelmäßig zu Hause zum Leuchten, wenn wir mit unserer Tochter im kleinen Rahmen Tanzabende veranstalten. Sie hat eindeutig mein Disco-Gen geerbt.

Analoges Musikhören

Die Kugel hängt über der Sammlung unserer Schellackplatten. Wir hören Musik immer noch analog, also per CD oder LP. Bevor es mit der Pandemie losging, gab es in unserer Wohnung regelmäßig Partys mit bis zu 80 Gästen. Und mit 80 Leuten ist die Wohnung wirklich bummvoll.

Irgendwie ist das mit den Festen leider eingeschlafen, gehört allerdings baldigst wiederbelebt. Es gibt auch schon einen würdigen Anlass. Mein 40. Geburtstag steht bevor. Disco steht für mich eindeutig für Lebensfreude."

(RONDO, Michael Hausenblas, 14.2.2023)