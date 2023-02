Nach drei Jahren Pandemie zieht es fast ein Viertel der Österreicher wieder vermehrt in die Ferne – trotz hoher Preise und Klimadebatte. So gaben zuletzt 23 Prozent der Befragten bei einer Umfrage an, die im Auftrag des Reiseveranstalters Ruefa durchgeführt wurde, heuer eine Fernreise unternehmen zu wollen. Vor Corona waren es mit 28 Prozent dennoch etwas mehr. Übers gesamte Jahr gesehen sind die begehrtesten Ziele dabei die USA, Thailand, die Dominikanische Republik, Australien und Japan. Etwas anders sieht es im Winter aus. Dann wollen die meisten Urlauber nur dem kalten, trüben Wetter entfliehen. Wichtigste Reisemotive sind Sonne, Wärme und der Preis.

Eine große Reiseplattform hat sich für perfekte Fluchtziele gegen den Winterblues angeschaut, wie die Außen- und die Wassertemperaturen im Februar und März vor Ort sind und mit wie vielen Sonnenstunden zu rechnen ist. Weiters wurde ins Kalkül gezogen, wie teuer die Anreise und ein Hotel durchschnittlich kommen bzw. wie hoch das Interesse an der Destination ist. Herausgekommen ist bei der Untersuchung von 32 Fernreisezielen eine Art Top Ten der fernen Ziele für winterliche Sonnenanbeter.

Platz 10: Maskat/Oman

Foto: Unsplash

Die omanische Hauptstadt Maskat ist mit durchschnittlich 9,4 Sonnenstunden pro Tag im Februar und März das zweitsonnigste Fernreiseziel im Ranking. Darüber hinaus ist es auch eines der Reiseziele mit den günstigsten Hotelpreisen. Eine Übernachtung im Viersternehotel kostet im Schnitt nur 32 Euro pro Person.

Platz 9: San José / Costa Rica

Foto: Unsplash

Der neunte Platz geht an ein Fernreiseziel, das in eine andere Welt entführt als die meisten hier genannten. In Costa Rica erwartet Urlauber eine Diversität an Landschaften mit Dschungel, Wasserfällen, Vulkanen, Flüssen und karibischen Stränden. Wer in Kauf nimmt, ein- oder zweimal umzusteigen, kann im Februar oder März für weniger als 500 Euro von deutschen Airports nach San José fliegen. Besonders verlockend ist für viele Urlauber die durchschnittliche Wassertemperatur von 29 °C. Die Hauptstadt selbst liegt zwar nicht am Wasser, aber es ist nur ein Katzensprung bis zu etlichen Traumstränden.

Platz 8: Mumbai/Indien

Foto: Unsplash

Was könnte die indische Metropole besser beschreiben als multikulturell, faszinierend, aufregend und wunderschön? Die Hafenstadt Mumbai liegt im Ranking der Reiseplattform in fünf von sechs Kategorien in der oberen Hälfte. Besonders gut schneidet die Stadt in den Kategorien Sonnenstunden, Wärme und Wassertemperatur ab – durchschnittlich neun Sonnenstunden, 30,5 °C Außen- und 26 °C Wassertemperatur gibt es zu vermelden.

Platz 7: Dubai / Vereinigte Arabische Emirate

Foto: Unsplash

Dubai ist das Gegenteil eines Geheimtipps, was sich auch an der hohen Punktezahl in der Kategorie "Nachfrage" erkennen lässt. Es ist in dem Ranking das drittgefragteste Reiseziel von den 32 untersuchten. Auch in Bezug auf die Preise für den Flug (im Durchschnitt: 410 Euro) und eine Übernachtung im Viersternehotel (im Schnitt: 35,75 Euro / Nacht und Person) muss sich Dubai nicht verstecken. Bei all den Glitzerbildern von Dubai auf Instagram würde man gar nicht vermuten, dass ein Urlaub dort sehr günstig sein kann.

Platz 6: Panama City / Panama

Foto: Unsplash

Bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 32 °C und dem 26,5 °C warmen Meer lässt sich der Winter in Europa leicht vergessen. Hinzu kommt, dass Urlauber in Panama keine Unsummen für ein fesches Hotel ausgeben müssen. Eine Nacht im Viersternehotel kostet durchschnittlich 41,50 Euro. Panama ist ein Land der Gegensätze. Auf der einen Seite gibt es moderne Metropolen wie Panama City, auf der anderen Seite Regenwälder, Vulkane, Wüste, die Karibik und den Pazifischen Ozean. Zu den interessantesten Vierteln von Panama City gehört das Casco Viejo, die Altstadt.

Platz 5: Marsa Alam / Ägypten

Foto: Unsplash

Nur ein Land hat es gleich mit zwei Reisezielen ins Ranking geschafft: Ägypten. Im letzten Jahr wurde zwischen Januar und März durchschnittlich 66.100-mal im Monat nach den Schlagwörtern "Urlaub Ägypten" gesucht – was ägyptische Reiseziele zu den Spitzenreitern in der Kategorie "Nachfrage" macht. Flüge nach Marsa Alam sind mit einem durchschnittlichen Preis von 342,83 Euro verhältnismäßig günstig. Wer Flug und Hotel getrennt voneinander bucht, muss nicht allzu tief in die Tasche greifen. Eine Übernachtung im Viersternehotel kostet im Schnitt nur 35,50 Euro. Mit Temperaturen um die 24 °C gehört Marsa Alam zwar zu den kühleren Zielen des Rankings, aber bei einer Wassertemperatur von 21,5 °C lässt es sich auch schwimmen oder schnorcheln, wofür Marsa Alam ja bekannt ist.

Platz 4: Colombo / Sri Lanka

Foto: Unsplash

Sri Lanka lockt Urlauber in unseren Wintermonaten mit warmen Temperaturen, jeder Menge Sonne und unverschämt günstigen Hotelpreisen. 8,5 Sonnenstunden, 31 °C Luft- und 27,5 °C Wassertemperatur klingen nach einem Sehnsuchtsort. Auch die Sicherheitslage ist wieder einigermaßen entspannt, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass kurzfristig der Ausnahmezustand verhängt oder Ausgangssperren erlassen werden. Die Hauptstadt Colombo punktet in der Kategorie "Hotelpreis". Hier zahlen Reisende gerade einmal 25,50 Euro pro Person und Nacht in einem Viersternehotel. An den nahen, herrlichen Stränden liegt das Preisniveau etwas höher.

Platz 3: Malé/Malediven

Foto: Unsplash

Zu den Malediven gehören knapp 1.200 Inseln, auf 150 kann man ein Hotel oder Resort buchen. Mit durchschnittlich 66,50 Euro pro Person für eine Nacht im Viersternehotel ist das Preisniveau gar nicht so hoch. Die meisten Urlauber buchen aber Pauschalreisen in Verbindung mit einem Fünfsterneresort. 8,5 Sonnenstunden pro Tag, eine Durchschnittstemperatur von 31,5 °C sowie wohlig warme 27,5 °C Wassertemperatur gibt es für alle Unterkunftsklassen. Die Malediven sind nach Ägypten das zweitgefragteste Fernreiseziel des Rankings – mit durchschnittlich 64.050 Google-Suchanfragen pro Monat.

Platz 2: Bangkok/Thailand

Foto: Unsplash

Mit einer Durchschnittstemperatur von 33,5 °C im Februar und März ist Thailands Hauptstadt auf jeden Fall das "heißeste" Fernreiseziel. Dank der wirklich günstigen Hotelpreise bekommt Bangkok in der Kategorie "Hotelpreis" auch fast die volle Punktzahl. Im Schnitt werden für ein Zimmer im Viersternehotel nur 25,75 Euro pro Reisenden fällig.

Platz 1: Hurghada/Ägypten

Foto: Unsplash

Nur ein Reiseziel kann unter Sonnenanbetern insgesamt noch besser abschneiden als Bangkok: Hurghada in Ägypten. Der Badeort teilt sich mit Marsa Alam die Poleposition in der Kategorie "Nachfrage". Was die Flugpreise angeht, ist Hurghada sogar ein wenig günstiger. So kann dieses Ziel im Februar oder März für durchschnittlich 336,17 Euro angeflogen werden. Hinzu kommen im Schnitt 34,50 Euro pro Person und Nacht im Viersternehotel. Das Meer ist mit 21,5 °C noch nicht extrem warm, auch für die durchschnittliche Außentemperatur von 23,3 °C bekommt Hurghada wenige Punkte. Wer nach Hurghada fliegt, sollte aber auch im Winter Sonnencreme einpacken. 9,3 Sonnenstunden am Tag haben es in sich. (red, 12.2.2023)