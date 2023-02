Eintracht Frankfurts Kevin Trapp durfte den Europa League Pokal in die Höhe stemmen. Foto: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Wien – Der Bezahlsender Sky hat sich die Rechte für die Europa League und Conference League ab der Saison 2024/25 bis einschließlich der Saison 2026/27 gesichert. Gezeigt werden pro Saison insgesamt 323 Spiele aus den beiden Bewerben, 306 davon sind in Österreich laut einer Aussendung exklusiv bei Sky zu sehen.

Für den gleichen Zeitraum hatte sich der Sender bereits die Rechte an 185 Spielen pro Saison für die Champions League gesichert. Ab der Saison 2024/25 werden alle Dienstag-Spiele sowie acht von neun Mittwoch-Spielen in der Liga-Phase der UEFA Champions League exklusiv von Sky übertragen.

"Die umfangreichen Rechte für die UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League ergänzen das bestehende Sport-Portfolio von Sky ideal und zementieren, zusammen mit der UEFA Champions League, unsere Position als Heimat der UEFA Klubwettbewerbe in Österreich", meinte Michael Radelsberger, stv. Geschäftsführer von Sky Österreich.

Puls 4 ist wieder im Rennen

Im Free-TV sind einzelne Spiele aus der Europa League und der Conference League ab 2024 bei Puls 4 zu sehen. Auch hat sich der Privatsender die Rechte für drei Jahre an Highlights der Champions League gesichert.

Der ORF und Servus TV gehen im Rechtepoker leer aus. Servus TV zeigt noch bis Ende der Saison ein Mittwochsspiel der Champions League und ebenso wie der ORF Partien der Europa League und Conference League. Aus dem Rennen ist dann auch der Streamingdienst Dazn, der derzeit in Österreich noch Spiele aus der Champions League überträgt.

Canal+ steigt ein

Ab der kommenden Saison ist mit dem Streamingdienst Canal+ ein neuer Sportplayer in Österreich im Markt. Wie berichtet, hat sich der französische Bezahlsender die Übertragungsrechte am Mittwoch-Topspiel der Fußball-Champions League in Österreich ab der Saison 2024/25 gesichert. Zusätzlich wandert das Erstauswahlrecht für das Topspiel der Europa League oder Conference League an den Sender. (red, APA, 9.2.2023)