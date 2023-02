Einmal selbst durch die Zauberschule spazieren, zumindest virtuell: "Hogwarts Legacy" lässt für viele Fans Kinderträume wahr werden. Foto: Warner

Das von J.K. Rowlings "Harry Potter"-Romanen inspirierte Open-World-Rollenspiel "Hogwarts Legacy" hat im Test des STANDARD ebenso wie bei internationalen Testern gut abgeschnitten, zugleich wurde aufgrund von Kritik an Rowling Rufe nach einem Boykott laut, die der STANDARD unter anderem unter diesem Link beleuchtet hat. Kommerzielle Erfolge dürfte das Spiel trotz dieser Kritik wohl feiern – denn "Hogwarts Legacy" erscheint zwar offiziell erst am 10. Februar, bricht aber schon jetzt diverse Rekorde.

"Hogwarts Legacy" erobert Steam-Charts

So berichtet PC Gamer mit Verweis auf die PC-Chartsliste Steam DB, dass am 8. Februar bereits 500.000 Menschen "Hogwarts Legacy" spielten. Da das offizielle Releasedatum noch bevorsteht, scheint das "Harry Potter"-Spiel in den offiziellen Charts noch nicht auf. Wenn es dort aber gelistet wäre, würde es in den Top 3 irgendwo zwischen "Counter Strike: Global Offensive" und "Dota 2" – beides Dauergäste in den Top-Platzierungen – mitschwimmen. Wie viele Menschen das Spiel aktuell allein auf Steam spielen, lässt sich übrigens über diesen Link nachvollziehen.

Wie ist das überhaupt möglich? Nun, Besteller der teureren "Deluxe Edition" haben das Spiel bereits vorab, also 72 Stunden vor dem aktuellen Launch, erhalten. Die besagten Zahlen beziehen sich also alleine auf jene Fans, die via Steam die teurere Version auf dem PC spielen – nicht mitgerechnet sind Spielende auf anderen Plattformen und jene, die die gewöhnliche Ausgabe von "Hogwarts Legacy" gekauft haben. Diese werden am 10. Februar für einen weiteren Anstieg der Spielerzahlen sorgen.

Erfolgreichster Singleplayer-Launch auf Twitch

"Einer der besten" ist freilich ein ganz netter Titel, auf anderer Ebene bricht "Hogwarts Legacy" aber tatsächlich einen Rekord: Der Analyseplattform Gamesight zufolge ist das "Harry Potter"-Spiel der erfolgreichste Launch eines Singleplayer-Spiels auf der Plattform Twitch.

Foto: Gamesight

Mit 1.252.033 Zuschauern verdrängt die Welt rund um die berühmte Zauberschule das im Vorjahr erschienene "Elden Ring" mit Leichtigkeit vom ersten Platz und wird insgesamt nur von Multiplayer-Dauerbrennern wie "Valorant" oder "Lost Ark" geschlagen. Zuletzt hatte es im Social Web einen Shitstorm gegen den deutschen Streamer "Gronkh" wegen dessen Umgang mit dem Thema gegeben. (stm, 9.2.2023)