Volle Arbeit, mieses Gehalt: Ist damit bald Schluss in der Lehrlingsausbildung?

Die duale Ausbildung in Österreich ist weltberühmt, in den politischen Debatten bekommen Lehre und Berufsschule kaum Aufmerksamkeit. Aktuell steigt das Lehrlingseinkommen überproportional an. Die Lehre erfährt eine Aufwertung.