Bessere Suchergebnisse und ein breiteres Angebot an automatisierten Antwort-Mails in Outlook, bessere Hilfestellungen für Texte in Word und wie von Geisterhand erstellte Grafiken in Powerpoint. 2023 soll das Jahr der KI-Ankündigungen für den US-Konzern Microsoft werden. Bereits im März sollen diverse Implementierungen der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Selber denken

Vor wenigen Tagen präsentierte Microsoft bereits eine KI-gestützte Version ihrer Suchmaschine Bing. Unter dem Namen Prometheus Modell, welches auf der Technologie hinter ChatGPT basiert, durften erste Tester bereits witzige Kündigungsschreiben verfassen und aktuell aufbereitete News lesen. Dies war allerdings nur der erste Schritt, wie Microsoft-Insider der Website "The Verge" am Freitag verrieten.

Der nächste Schritt soll die Integration von Prometheus in die wichtigsten Office-Apps sein, darunter Teams, Word oder Outlook. Dazu soll bereits im März ein Event geplant sein, in dessen Rahmen die neuen Möglichkeiten vorgestellt werden sollen.

Wer schon jetzt in die Zukunft reinschnuppern möchte, kann dies bereits in diversen Office-Apps tun. Dazu wählt man die über Bing laufende KI-Seitenleiste im Edge-Browser und wählt dort beispielsweise den Tab für das Erstellen von Texten. Diese Funktionen gab es schon davor, durch zunehmende KI-Unterstützung sollen diese künftig aber hilfreicher sein als in der Vergangenheit.

Laut Insidern war das Event eigentlich für einen späteren Zeitpunkt geplant, jedoch will der US-Konzern offenbar seinen großen Konkurrenten Google unter Druck setzen. Nachdem der größte Suchmaschinen-Anbieter ebenfalls sein Engagement im Bereich KI verlautbart hat, ist man in Redmond offenbar besorgt, man könne Marktanteile verlieren beziehungsweise könnten mehr Menschen Alternativen für Office finden. (red, 11.2.2023)