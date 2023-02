Wie viel kostet eine Pizza Margherita in Europa? Der "Pizza-Index" gibt darüber Aufschluss. Foto: Getty Images/iStockphoto/Zummolo

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Pizza weltweit zu den beliebtesten Gerichten zählt. Doch wie viel muss man dafür in europäischen Hauptstädten berappen? Dieser Frage sind die Kolleginnen und Kollegen bei Travelbook nachgegangen. Sie haben sich die durchschnittlichen Preise für eine 30-Zentimeter-Pizza Margherita, jener "Urpizza" aus Neapel, bestehend aus Germteig, Paradeissauce, Mozzarella und Basilikum, angesehen und daraus den Pizza-Index erstellt.

Obwohl die Margherita europaweit, so zumindest die Annahme, aus den gleichen Zutaten hergestellt wird, zeigen sich doch eklatante Preisunterscheide in den 43 untersuchten Hauptstädten Europas. Am höchsten ist der Durchschnittspreis einer Pizza Margherita mit knapp 18 Euro in Bern.

Wien landet im Mittelfeld

Die weiteren Spitzenplätze im Ranking belegen mehrheitlich Hauptstädte in Mitteleuropa und Skandinavien. Neben der Schweizer Hauptstadt tun sich Vaduz und Reykjavik als besonders teures Pizza-Pflaster hervor. Dass Bern und Liechtensteins Hauptstadt Vaduz zuoberst stehen, käme allerdings wenig überraschend. Mit dem Franken haben die beiden Länder eine der stabilsten Währungen der Welt, urteilt man bei Travelbook. Auch die Kaufkraft sei in beiden Ländern sehr stark.

Umso überraschender ist, dass eine Margherita in Athen und Nikosia, vor dem Hintergrund der Kaufkraft der beiden Länder, Griechenland und Zypern, vergleichsweise teuer ist. Auch auf den anderen Rängen wird deutlich, dass sich die wirtschaftliche Stärke eines Landes nicht zwingend auf den Pizza-Preis auswirkt. Die vermeintlich teuren Städte Kopenhagen und Brüssel landen nämlich nur im Mittelfeld – mit einem Durchschnittspreis von rund zehn Euro für eine Pizza Margherita. In Kopenhagen ist sie tatsächlich im Durschnitt günstiger als in Wien, wo der Pizza-Index einen Wert von 10,40 Euro angibt. Am unteren Ende der Rangliste finden sich Sarajevo (3,44 Euro), Prishtina (4,08 Euro) und Tirana (4,16 Euro). (red, 14.2.2023)

Hier die gesamte Rangliste von teuer nach günstig:

Bern, Schweiz, 17,70 Euro Vaduz, Liechtenstein, 15,97 Euro Reykjavik, Island, 15,90 Euro Oslo, Norwegen, 15,68 Euro Helsinki, Finnland, 13,90 Euro Monaco, 13,07 Euro London, Vereinigtes Königreich, 12,84 Euro Athen, Griechenland, 12,17 Euro Dublin, Irland, 11,73 Euro Nikosia, Zypern 11,27 Euro Stockholm, Schweden, 10,94 Euro Amsterdam, Niederlande, 10,88 Euro Paris, Frankreich, 10,86 Euro Luxemburg (Stadt), Luxemburg, 10,77 Euro Andorra la Vella, Andorra, 10,58 Euro Brüssel, Belgien, 10,40 Euro Wien, Österreich, 10,33 Lissabon, Portugal, 10,32 Euro Kopenhagen, Dänemark, 9,79 Euro Tallinn, Estland, 9,55 Euro Madrid, Spanien, 9,52 Euro Rom, Italien, 9,33 Euro Berlin, Deutschland, 9,11 Euro Valletta, Malta, 9,06 Euro Ljubljana, Slowenien, 8,57 Euro Riga, Lettland, 8,44 Euro Prag, Tschechien, 8,43 Euro Vilnius, Litauen, 7,79 Euro Budapest, Ungarn, 7,27 Euro Zagreb, Kroatien, 7,07 Euro Bratislava, Slowakei, 6,78 Euro San Marino, San Marino, 6,75 Euro Warschau, Polen, 6,00 Euro Bukarest, Rumänien, 5,99 Euro Belgrad, Serbien, 5,84 Euro Kiew, Ukraine, 5,43 Euro Sofia, Bulgarien, 5,36 Euro Chisinau, Moldawien, 5,26 Euro Skopje, Nordmazedonien, 4,72 Euro Podgorica, Montenegro, 4,35 Euro Tirana, Albanien, 4,16 Euro Pristina, Kosovo, 4,08 Euro Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, 3,44 Euro