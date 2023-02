Pharrell Williams hat einen neuen Job Foto: FRANCOIS GUILLOT / AFP

Mehrere Jobs jonglieren konnte dieser Mann schon immer. Jetzt kommt für den mit 13 Grammy- und zwei Oscar-Nominierungen dekorierten Hip-Hop-Star, Musikproduzenten und Streetstyle-Unternehmer Pharrell Williams noch eine weitere, prestigeträchtige Tätigkeit hinzu. Der 49-jährige US-Amerikaner, dessen Superhit "Happy" vor einem Jahrzehnt um die Welt ging, ist nun auch Kreativchef bei der Luxusmarke Louis Vuitton. Der US-Amerikaner wird die Männermode des Hauses betreuen, seine erste Kollektion soll im Juni während der Fashion Week in Paris gezeigt werden.

Bei dem Louis Vuitton-Job handelt es sich um mehr als einen Nebenjob. Pharrell Williams tritt immerhin die Nachfolge des im November 2021 verstorbenen, gefeierten Designers Virgil Abloh an. Dessen Fußstapfen sind groß. Abloh hatte innerhalb weniger Jahre die Männermode der LVMH-Tochter Louis Vuitton relevant und für eine junge, Streetwear-begeisterte Klientel interessant gemacht. Er stand auch für eine Zeitenwende innerhalb der Luxusmodeindustrie: Abloh war der erste afroamerikanische Kreativchef bei Louis Vuitton und einer der wenigen schwarzen Designer an der kreativen Spitze eines Luxusmodehauses.

Ära der Promi-Designer?



Mit dem bekannten Popstar Pharrell Williams, ihm allein folgen auf Instagram 14,3 Millionen Profile, wird dieser Kurs nicht nur fortgesetzt, sondern möglicherweise auch eine Ära der Promi-Designer eingeleitet. Williams habe sich "in den vergangenen 20 Jahren als universelle kulturelle Ikone" etabliert, ließ die Marke, die derzeit 20 Milliarden Dollar wert ist, verlautbaren. Dabei ist der 49-Jährige, im US-Bundesstaat Virginia als ältester Sohn einer philippinischen Mutter und eines afroamerikanischen Vaters geboren, in der Branche ein Quereinsteiger. Williams hat nie Modedesign studiert, ist aber in der Welt der Streetwear zu Hause: 2003 gründete er mit seinem Kompagnon Nigo (heute Designchef bei der LVMH-Marke Kenzo) die Labels Billionaire Boys Club und Ice Cream.

So richtungsweisend die Entscheidung von Pietro Beccari, dem neuen CEO bei Louis Vuitton, auch erscheinen mag, Williams, der mit der Designerin Helen Lasichanh vier Kinder hat, ist in der Luxusmodeindustrie alles andere als ein unbeschriebenes Blatt: Schon 2008 entwarf er für Louis Vuitton Schmuck und Sonnenbrillen, bei Modenschauen sitzt er stets in der ersten Reihe. Bei der nächsten Louis Vuitton-Show wird er eher Backstage stehen. (Anne Feldkamp, 15.2.2023)