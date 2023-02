Ein Großprojekt in Lyon, an dem BEA Architekten beteiligt sind, ist in der Kategorie "Best New Development" nominiert – Verleihung der Preise am 16. März

Zwei Wohn- und ein Schulungsgebäude im Quartier Confluence wurden von Baumschlager Eberle Architekten geplant. Visualisierung: BEA/Alexandre Bresson

Mitte März steigt im südfranzösischen Cannes wieder die internationale Immobilienmesse Mipim, fixer Bestandteil des Events sind die alljährlich dort verliehenen "Mipim Awards" für herausragende Bauwerke. Zwei der elf Kategorien sind für noch nicht gebaute, nur geplante Bauvorhaben reserviert, und in einer davon sind die österreichischen Baumschlager Eberle Architekten (BEA) heuer mit-nominiert: Das Quartier Confluence im gleichnamigen Stadtteil der französischen Großstadt Lyon geht in der Kategorie "Best New Development" ins Rennen.

Drei der Bauteile in dem neuen Quartier im gleichnamigen Stadtteil Confluence, dessen Name vom Zusammenfluss von Rhône und Saône herrührt, wurden von Baumschlager Eberle Architekten entworfen und werden teilweise nach deren Konzept 2226 von Entwickler Nexity errichtet. Dabei handelt es sich um zwei Wohn- und ein Schulungsgebäude. Die Objekte mit insgesamt 11.000 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche sind Teil einer Wohnbebauung samt begleitender Infrastruktur im Erdgeschoß unmittelbar an der Rhône. Weitere Bauteile des Quartiers stammen von den Büros PPX und Atelier de Ville en Ville.

Die Mipim Awards werden am 16. März auf der Mipim in Cannes vergeben. Die insgesamt 43 Projekte auf der Shortlist stammen aus 22 verschiedenen Ländern, die meisten nominierten Projekte befinden sich im Mipim-Gastgeberland Frankreich (6), gefolgt von China und Deutschland (je 4). Aus Österreich ist kein Projekt im Rennen um die Awards. (red, 16.2.2023)