Die OFAC, die nun der Raiffeisen International einen Brief geschrieben hat, ist eine der mächtigsten Institutionen der USA. Foto: imago images/Peter Endig

Wer mit OFAC zu tun bekommt, dem Office of Foreign Assets Control in Washington, der sollte sich besser warm anziehen. Die Behörde gehört zum US-Finanzministerium, beschäftigt um die 200 Leute, vor allem Ermittler und Juristen – und ist eine der mächtigsten Institutionen der Vereinigten Staaten. Sie ist für die Umsetzung und Kontrolle aller US-Sanktionen zuständig – und kann in dem Zusammenhang Vermögen einfrieren, auf der ganzen Welt Dollar-Ströme abschnüren sowie Strafen wegen Sanktionsverstößen verhängen, sehr hohe Strafen in der Regel. Weder muss sie dafür ihre Dokumente offenlegen, noch braucht sie dafür die Gerichte.

"Die vier Buchstaben des Schreckens", nannte die deutsche Welt das Namenskürzel jener mächtigen Sanktionsspezialisten, die sich nun die Raiffeisen Bank International (RBI) und ihre Moskauer Tochter vorknöpfen. Insofern, als sie ihr, wie berichtet, im Jänner einen Brief zukommen ließen, mit allen möglichen Fragen, die mit dem Russland-Geschäft der börsennotierten Bank zusammenhängen.

"Allgemeine Fragen" an die RBI

Die RBI betonte am Freitag in einer Stellungnahme, die Nachfrage der US-Behörde sein nicht durch "eine bestimmte Transaktion oder Geschäftsaktivität" ausgelöst worden, sondern es gehe eher um allgemeine Fragen und das "Zahlungsverkehrsgeschäft und die damit verbundenen Prozesse der RBI" rund um Russland und die Ukraine.

Die russische RBI-Tochter ist ja – trotz Sanktionen gegen russische Banken und deren Ausschluss aus dem Zahlungsverkehrssystem Swift – nach wie vor aktiv und im Swift und hat im Vorjahr einen Rekordgewinn von zwei Milliarden Euro geschrieben. Sie trägt somit rund 60 Prozent zum RBI-Konzernergebnis bei, wenngleich das Geld in Russland bleiben muss.

Auf der Spur des Geldes

Unternehmen, etwa Banken, die wegen Sanktionsverstößen mit der hochspezialisierten OFAC-Truppe zu tun bekommen, kooperieren in aller Regel, verhandeln und einigen sich nicht selten auf Strafzahlungen, die sich mehr als gewaschen haben, um es flapsig zu sagen. Geldinstitute sind besonders gefährdet, ins Netz der Behörde zu geraten, weil die Listen der von den USA sanktionierten Personen und Unternehmen enorm umfangreich sind und die Institute facto all ihre Kundenbeziehungen mit diesen Listen abgleichen müssen.

Und die Beamten der OFAC, die die Regierenden oft auf ihren Staatsbesuchen begleiten, sind sehr gut darin, den Spuren des Geldes zu folgen: Dafür gibt es eine eigene Unterabteilung, das Office of Global Targeting, das Geldströme auch noch in den entferntesten Winkeln der Welt und in den diskretesten Steuerparadiesen aufspürt.

Rekordstrafen für Banken

Einige europäische Banken haben das am eigenen Leib erfahren. Die französische BNP Paribas hält mit einer Strafzahlung von fast neun Milliarden Dollar den Rekord: So viel zahlte sie 2014, weil sie mit ihren Geschäften gegen Sanktionen gegen den Sudan, Iran und Kuba verstoßen hatte. Im Jahr darauf zahlte die Deutsche Bank fast 260 Millionen Dollar, bei ihr ging es um Verstöße gegen Sanktionen für Syrien und den Iran. Die französische Société Générale einigte sich 2018 mit mehreren Behörden auf eine Strafe von rund 1,3 Milliarden Euro, bei ihr ging es um Geschäfte mit dem Iran, Kuba, dem Sudan und Libyen. Insgesamt hat die Behörde im Jahr 2017 genau 16 Strafen verhängt, davon fünf gegen Banken.

Der Grund für deren Bereitschaft, sich auf hohe Geldstrafen einzulassen, ist vor allem folgender: Wenn die OFAC US-Korrespondenzbanken verbietet, Geschäfte mit dem jeweiligen von ihr ins Visier genommenen Institut zu machen, wird es sehr schnell sehr brenzlig. Denn damit wird die Bank von Dollar-Geschäften abgeschnitten, was sehr rasch zu großen Problemen führt – ein wenig so, als drehte man jemandem die Luftzufuhr ab. "Mit der OFAC darf man sich nicht spielen. Wenn sie sich bei einer Bank meldet, dann ist das sehr heikel", analysiert es ein Wiener Banker.

Hohe Sanktionsdichte

Gegründet wurde die Behörde 1950, nachdem China in den Korea-Krieg eingetreten war und die USA unter Präsident Harry S. Truman alle chinesischen Vermögenswerte einfrieren ließen. Rund 60 Jahre später bekam sie den Auftrag, die Fädenzieher von 9/11 den Geldhahn abzudrehen. Heute umfasst die immer wieder aktualisierte sogenannte SDN-Liste (Specially Designed Nationals & blocked persons) mehr als 1.600 Seiten; unter Russland-Sanktionen stehen neben Personen und Unternehmen übrigens auch Privatflugzeuge. Neben Russland und den von Russland besetzten Teilen der Ukraine sind derzeit auch Kuba, der Iran, Nordkorea und Syrien unter strengsten US-Sanktionen.

Und unter welchen Voraussetzungen, gegen wen verhängen die USA Sanktionen? Gegen alle, die die nationale Sicherheit, die Außenpolitik oder die Wirtschaft der Vereinigten Staaten bedrohen. Und sind einmal Sanktionen verhängt, so wirken diese US-Bestimmungen eben nicht nur in den USA, sondern, zum Beispiel, auch in den Staaten der Europäischen Union.

Kein Wunder also, dass die RBI in ihrer ersten Stellungnahme zur Post aus Washington erklärt hat, in Bezug auf die OFAC-Anfrage in vollem Umfang zu kooperieren. (Renate Graber, 18.2.2023)