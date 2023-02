Das seinerzeit unter Wert geschlagenen "100% Homeless" der Orange Baboons wurde nun erstmals auf Vinyl neu aufgelegt. Foto: Noise Appeal Rec.

Im weitläufigen Universum des Singer-Songwriters und widerwilligen Popstars Lee Hazlewood findet sich ein obskurer Eintrag aus der Steiermark. Im fernen Jahr 1990 kam es, dass eine bis dahin nicht auffällig gewordene Band namens Orange Baboons daran ging, Lee Hazlewood zu covern. Das war an sich nicht neu, Hunderte hatten das getan. Doch die Baboons coverten nicht bloß ein Lied, nein, das komplette Album Love and other Crimes nahmen sie sich vor und auf.

Fünf Jahre später war die Welt eine andere, selbst in den vereinigten Bundesländern von Austria war registriert worden, dass wilde, lärmige Stromgitarrenmusik angesagt war – und die Orange Baboons wurden Labelkollegen von Bob Dylan – in der Tat.

Kermit der Frosch mit Knarre

Die Band um Matthias Eberhart wurde in der Goldgräberstimmung des Post-Grunge vom Major Columbia unter Vertrag genommen. 1995 erschein dort das dritte und finale Album der Baboons, 100% Homeless.

Das dritte und letzte Album der Orange Baboons im Original-Cover. Niko Obermayr

Der internationale Durchbruch ging sich knapp nicht aus, die Band war zwar toll, aber die Welt nicht bereit für kernigen und öligen Rock. Das Werk erschien zeitgeistig als CD mit einer jungen Frau auf dem Cover, die in einem Mantel der Farbe Kermit der Frosch eine Flinte im Anschlag hält. Das famose heimische Label Noise Appeal Records hat dieses Werk nun der Vergessenheit entrissen, mit neuem Cover versehen und erstmals im Format eines Doppelalbums veröffentlicht – in orangem Vinyl, wie es sich für Orange Baboons gehört.

Der forsche Riff-Rock mit Gespür für Melodien und Dynamik ist gut gealtert. Wenn man bedenkt, dass Nickelback mit weit weniger weit weiter gekommen sind, möchte man weit weinen. Aber die Welt, das ist bekannt, ist ungerecht. Etwas Wiedergutmachung bringt diese Neuauflage. (Karl Fluch, 20.2.2023)