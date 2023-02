Die fabelhafte US-Band Algiers. Heute, Dienstag, 21.2., live im Wiener Flex. 20 Uhr Foto: Matador

Die US-Band Algiers mit den Herzen tief im Blues hat sich nach einer schwächeren Phase wieder bestens erholt. Auf ihrem vierten Album namens Shook rüsten sie die bewährte Mischung ihrer alten Vorzüge auf. Aus knarzender alter amerikanischer Weltschmerzmusik, fiebrigem Gospel, bretterhartem wie trockenem Rock, Postpunk, technoiden Elementen und Texten, die sich – Oh, Lord – über die Gesamtsituation beschweren oder dagegen anwettern, wird so eine Musik, in die sich Gäste wie Rapper Big Rube oder Zack de la Rocha von Rage Against The Machine allerbestens einfügen. Für schnell Entschlossene: Heute, Dienstag, 21. 2., live im Wiener Flex.

Läuten der Seele – Die Mariengrotte als Trinkwasseraufbereitungsanlage

Mit dem Albumtitel Die Mariengrotte als Trinkwasseraufbereitungsanlage und den Stücken Opferkerzen weihen das Betonbecken und Der Heilige Geist aus der Leitung hat der sonst im Dark-Folk-Duo Brannten Schnüre oder bei den artverwandten Pulloverträgern Freundliche Kreisel beschäftigte deutsche Musiker Christian Schoppik als Läuten der Seele natürlich einen Start-Ziel-Sieg eingefahren. Nach seinem titellosen Debüt mit Soundcollagen aus dem deutschen Heimatfilm der 1950er-Jahre wird nun inzwei wunderbaren, jeweils 20-minütigen elektronischen Minimalstücken der Heilige Geist im Weihwasserbecken des Komponisten Gavin Bryars und seines Klassikers The Sinking of the Titanic entdeckt. Groß!

Paramore – This Is Why

Mit ihren 34 Jahren zählt Hayley Williams mit ihrer aus Tennessee hinten beim Acker links kommenden Band Paramore zu den Veteranen eines an und für sich unerträglichen Stils namens Pop-Punk aus den 1990er-Jahren. La-Le-Lu-Melodien, resche Gitarren, zutätowiert bis auf die primären Geschlechtsmerkmale und musikalische Vorbilder wie Green Day und Weezer: Jesus Christus und sein Sohn! Jetzt, wo aber auch Pflaumen wie Machine Gun Kelly diesen Stil entdecken, muss man mit Paramore auf This Is Why seinen Frieden machen. Die Talking Heads haben sie mittlerweile auch gehört und studiert.

(Christian Schachinger, 21.2.2023)