In diesen Skigebieten kommen auch Winterurlauber auf ihre Kosten, die vom Skifahren nichts halten

Schneeschuhwandern bietet sich als Alternative zum Skifahren an. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Club Med hat deshalb die Freizeitangebote (unter anderem die Anzahl der Spas, Einkaufszentren, Wanderwege, Cafés und Restaurants) beliebter Skigebiete unter die Lupe genommen, und so ein Ranking der besten Skigebiete in Europa für Nicht-Skifahrer erstellt.

Chamonix, Frankreich

Der Nobelskiort am Fuß des Mont Blanc ist laut Club Med der Spitzenreiter für alle jene Winterurlauberinnen und –urlauber, die nicht gerne auf Skiern stehen. Man begründet das damit, dass der Ort die meisten Aktivitäten, Spas, Events und Extremtouren und -aktivitäten zu bieten hat. darunter Parasailing und Paragliding. Chamonix bietet zudem insgesamt 281 gastronomische Einrichtungen.

Livigno, Italien

Livigno in Italien erhielt 44 von 100 möglichen Punkten. Das Skiresort in den italienischen Alpen nahe der Schweizer Grenze wartet unter anderem mit 22 Wanderwegen auf. Der Livigno-Pass ist eine der höchstgelegenen asphaltierten Alpenstraßen Europas auf einer Höhe von 2.300 Metern.

Zermatt, Schweiz

Das Skigebiet Zermatt-Matterhorn bietet die mit 25 Kilometern längste rote Piste Europas. Vom höchsten, mit der Seilbahn erreichbaren Punkt Europas auf 3.883 Metern Höhe geht es über 2.300 Höhenmeter vorbei an der Ostwand des Matterhorns bis nach Zermatt hinunter. Trotzdem kommen hier auch Nicht-Skifahrer auf ihre Kosten, befindet man bei Club Med, und gibt dem Schweizer Ort 42 von 100 Punkten. Wer sich sportlich betätigen will, kann immer noch klettern gehen. Wer's ruhiger mag, kann es sich in einem der 182 Restaurants sowie sechs Bars und Pubs gutgehen lassen.

Morzine, Frankreich

Auf den vierten Platz schafft es Morzine. Wie bei Charmonix, kann man sich auch dort abseits der Pisten sportlich betätigen – Höhlenwandern zum Beispiel. Was die Gastro betrifft, kann man aus dem Vollen schöpfen: 290 Restaurants bietet der Ort.

Pinzolo, Italien

Der Skiort wird auch als "Kleinod" der Dolomiten bezeichnet. Abseits der Pisten kann man zum Beispiel Schneeschuhwanderungen unternehmen oder Paragliden. 249 Gastro-Spots identifiziert Club Med vor Ort.

St. Ulrich, Italien

St. Ulrich in Gröden, Südtirol, belegt mit 23 von 100 Punkten den sechsten Platz auf dem Index. St. Ulrich hat die höchste Anzahl an Cafés, Restaurants und Beisln im Index. Sieben Einkaufszentren laden zum Shopping ein.

St. Moritz, Schweiz

St. Moritz war nicht nur mehrmals Austragungsort der Olympischen Winterspiele und der Skiweltmeisterschaften, sondern bietet auch zahlreiche Aktivitäten außerhalb des Skisports an. Der Nobelskiort bietet insgesamt 62 Aktivitäten abseits der Piste, zahlreiche Veranstaltungen und punktet mit seinem Nachtleben.

St. Anton am Arlberg, Österreich

Das achtbeste Skigebiet für Nicht-Skifahrer in Europa liegt in Österreich, liest man. Mit 43 Aktivitäten für Nicht-Skifahrer, wie z. B. Ausflugszielen und Aktivitäten in der Nähe des Skigebiets.

L'Alpe d'Huez, Frankreich

Hier hebt Club Med vor allem die verschiedenen Spas hervor, die es im Ort zu finden gibt. Es reicht jedenfalls für Rang 9.

Saalbach-Hinterglemm, Österreich

Saalbach-Hinterglemm in Österreich rundet die Top Ten ab. Den Platz hat der Skiort seinen Wanderwegen zu verdanken. (red, 22.2.2023)