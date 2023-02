"Männerabend" beim Villacher Fasching mit Hans Maier und Kuno Kunz. Foto: ORF/Peter Krivograd

Wien – Durchschnittlich 954.000 Zuseherinnen und Zuseher haben am Dienstagabend den "Villacher Fasching" auf ORF 2 verfolgt. Der Marktanteil betrug laut einer Aussendung 35 Prozent. Damit war das Interesse am Treiben der Villacher Faschingsgilde in etwa so hoch wie 2021, als im Schnitt 951.000 Personen eingeschaltet hatten (Marktanteil 29 Prozent). Im Vorjahr ließ der ORF das Faschingsprogramm aufgrund des Ukraine-Kriegs ausfallen. (APA, 22.2.2023)