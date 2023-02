Auch zahlreiche Arbeiter bemerkten die Rauchentwicklung in einem Gebäude der Sortieranlage am Mistplatz Simmering. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – In einem Gebäude der Sortieranlage des Mistplatzes in Wien-Simmering ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr musste mit 68 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen ausrücken, wie Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl der APA berichtete. Die Brandursache war zunächst unklar. Der Feuermelder schlug schnell Alarm, und zahlreiche Arbeiter bemerkten zusätzlich die Rauchentwicklung in der großen Halle in der Johann-Petrak-Gasse. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr wurde um 14.30 Uhr alarmiert und rief aufgrund der Größe des Abfalllogistikzentrums Alarmstufe zwei aus. "Unter Einsatz von mehreren Löschleitungen und von Löschschaum konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden", so Figerl. Zudem wurde die Halle mit speziellen Großfiltern entraucht. Um 16.30 Uhr konnte die Feuerwehr wieder abziehen. (APA, 22.2.2023)