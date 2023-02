Brian Cox spielt den mächtigen Medienmogul Logan Roy in der HBO-Serie "Succession". Foto: AP/HBP

Albany (New York) – Die Erfolgsserie "Succession" soll mit der vierten Staffel aufhören. "Ich habe nie gedacht, dass das für immer andauern sollte", sagte der Erfinder der Serie, Jesse Armstrong, dem Magazin "New Yorker". "Das Ende war irgendwie schon immer in meinem Kopf. Seit der zweiten Staffel habe ich versucht zu denken: Ist es die nächste, oder die nächste oder die danach?"

Vor Beginn der Arbeit an der vierten Staffel habe er sich dann mit dem Drehbuch-Team zusammengesetzt und mögliche Szenarien besprochen. Sein Favorit sei dabei gewesen, noch eine starke Staffel zu machen und dann aufzuhören. Die seit 2018 laufende und preisgekrönte Serie handelt von der Familie des Medienmoguls Logan Roy (Brian Cox). (APA, dpa, 24.2.2023)