Der Busfahrer und ein weiterer Autoinsasse wurden schwer verletzt. Foto: APA/ROTES KREUZ SALZBURG

Leogang – Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Postbus in Leogang (Bezirk Zell am See) in Salzburg sind Samstagfrüh zwei Pkw-Insassen getötet und ein weiterer im Wagen schwer verletzt worden. Der Lenker des Busses, der ohne Fahrgäste unterwegs war, erlitt ebenfalls erhebliche Verwundungen bei dem Crash. Ein Großaufgebot mit unter anderem drei Rettungshubschraubern, einem Notarztwagen aus Tirol und vier Rettungswägen war an Ort und Stelle, berichtete das Rote Kreuz.

Es herrschten tiefwinterliche Verhältnisse auf Höhe des sogenannten Pass Grießen, als es zum Zusammenstoß kurz vor 8.00 Uhr kam. Der Aufprall passierte seitlich, die beiden Unfallopfer wurden dabei eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle. Bei den Toten handelte es sich nach ersten Erkenntnissen nicht um Österreicher, wie Bernd Hirschbichler vom Roten Kreuz mitteilte. Weitere Details zu Herkunft und Geschlecht wurden vorerst nicht bekanntgegeben.

Neben den Rettungshubschraubern Christophorus 4, Heli1 und Alpinheli6 waren ein Notarzt aus Sankt Johann in Tirol, vier Rettungswägen, First Responder und ein Gemeindearzt im Einsatz. Die Freiwilligen Feuerwehren Leogang und Hochfilzen führten die Bergearbeiten durch. Der schwer verletzte Busfahrer wurde in das Klinikum Zell am See abtransportiert. Die andere verletzte Person kam in das Klinikum Salzburg. (red, APA, 25.2.2023)