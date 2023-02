Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria sind so viele Menschen wahlberechtigt, wie noch nie. Aus mehreren Regionen wurden Verzögerungen gemeldet

Präsident Muhammadu Buhari (80) scheidet nach zwei Amtszeiten aus.

Foto: imago images / Dominika Zarzycka

Abuja – Begleitet von Spannungen und mehreren Krisen wählt Afrikas bevölkerungsreichstes Land und größte Volkswirtschaft Nigeria an diesem Samstag einen neuen Präsidenten. Erstmals seit der Rückkehr zur Demokratie 1999 hat neben den Kandidaten der zwei vorherrschenden Parteien ein dritter Bewerber Chancen auf den Sieg.

Von den 220 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern haben 87 Millionen die Wahlberechtigungen abgeholt – ein Rekord. Insgesamt gibt es 17 Kandidaten und eine Kandidatin. Präsident Muhammadu Buhari (80) scheidet nach zwei Amtszeiten aus.

Stichwahl wahrscheinlich

Die aussichtsreichsten Kandidaten für die Nachfolge sind Bola Tinubu (70) von der Regierungspartei APC (All Progressives Congress) und der frühere Vizepräsident Atiku Abubakar (76) von der PDP (Peoples Democratic Party), der bereits zum sechsten Mal antritt. Insbesondere in großen Städten und bei der Jugend beliebt ist zudem Peter Obi (61) von der Labour-Partei. Um zu gewinnen, muss ein Kandidat die meisten Stimmen erhalten und außerdem mindestens 25 Prozent in zwei Dritteln der 36 nigerianischen Bundesstaaten. Wenn kein Kandidat die Bedingungen erfüllt, erfolgt drei Wochen später eine Stichwahl. Neben dem Präsidenten werden auch die Abgeordneten des Parlaments und des Senats neu gewählt.

Kurz nach Öffnung der Wahllokale um 8:30 Uhr waren in zahlreichen Städten – darunter Lagos, Port Harcourt oder Kano – noch keine Wahlhelfer vor Ort oder Material fehlte, wie Journalisten berichteten.

400.000 Sicherheitskräfte

Wahlen in Nigeria waren in den vergangenen Jahren häufig von Gewalt, logistischen Problemen und Vorwürfen der Wahlfälschung begleitet. In diesem Jahr ist die Wahlkommission nach Einschätzung vieler Experten aber besser vorbereitet: Die Wähler sind biometrisch registriert und die Ergebnisse sollen elektronisch übertragen werden. Rund 400.000 Sicherheitskräfte sind im Land stationiert, um die Stimmabgabe zu sichern.

Die Wahllokale schließen um 14:30 Uhr, doch wer zu diesem Zeitpunkt in der Warteschlange steht, darf seine Stimme noch abgeben. Mit Ergebnissen der Wahlbehörde wird ab Sonntag gerechnet.



Sorge um Sicherheit

Die Wochen vor der Wahl wurden von Sorgen um die Sicherheit überschattet. Im Norden des Landes sind bewaffnete Milizen aktiv, darunter jihadistische Terrorgruppen wie Boko Haram. Kriminelle Banden und blutige Konflikte um Land sowie Gewalt von Separatisten sorgen im Südosten für Unsicherheit. Daneben machen ein Mangel an Bargeld sowie eine Treibstoffkrise den Menschen in Nigeria zu schaffen.

Das Militär betont, dass Polizei und Armee die Wahl in allen Teilen des Landes sichern. Nigerias Grenzen bleiben am Samstag geschlossen. Bis zum Abend dürfen bis auf wenige Ausnahmen keine Autos fahren. Der Zugverkehr ist bis einschließlich Montag eingestellt. (APA, Reuters, 25.2.2023)