Der jordanische Premier Bisher Al-Khasawneh bei einem Treffen mit dem palästinensischen Premier Mohammad Ishtayeh im Mai 2021. Foto: imago images/ZUMA Wire

Amman – In Jordanien soll am Sonntag ein Treffen zwischen hochrangigen Politikern aus Israel und den Palästinenser-Gebieten gemeinsam mit Diplomaten aus den USA und Ägypten stattfinden. Insidern aus jordanischen Regierungskreisen zufolge sind die Gespräche Teil eines verstärkten diplomatischen Engagements Jordaniens in Zusammenarbeit mit Washington und Ägypten, um die Ruhe in Israel und den palästinensischen Gebieten im Gazastreifen und im Westjordanland wiederherzustellen.

"Ein solches Treffen hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Es ist eine große Errungenschaft, sie alle zusammenzubringen", sagte ein hochrangiger Vertreter Jordaniens gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gespräche sollten den jüngsten Anstieg von Gewalt stoppen und den Palästinensern Hoffnung auf eine politische Zukunft zu geben. Wenn die Ziele des Treffens erreicht würden, werde sich das auch vor Ort bemerkbar machen, so der Insider.

Berater von US-Präsident Biden dabei

Bei dem eintägigen Treffen im Hafen von Akaba am Roten Meer wird auch der Nahost-Berater von US-Präsident Joe Biden, Brett McGurk, teilnehmen. McGurk und Biden hatten sich bereits Anfang des Monats mit dem jordanischen König Abdullah getroffen. Die USA – ein treuer Verbündeter Israels, Ägyptens und Jordaniens – hatten bei dem Treffen vor den Gefahren für die regionale Sicherheit gewarnt und sich für eine Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Gespräche über einen palästinensischen Staat eingesetzt. (Reuters, 26.2.2023)