"Wenn alles untergeht, möchte ich aussehen wie der Kapitän der Titanic", erklärte der Schauspieler in einer US- Talkshow. Foto: IMAGO/MediaPunch

Ein nagelneuer Koffer des Schauspielers und zweifachen Oscarpreisträgers Christoph Waltz ist im Dezember auf einem Flug mit der Lufthansa verloren gegangen und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Er habe das Gepäckstück "in kindlichem Vertrauen" aufgegeben – "inzwischen aufgegeben im Wortsinne" – und es seitdem nicht wieder gesehen, sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

"Industrieller Vorgang"

In dem Koffer hätten sich "liebgewonnene Sachen" befunden, und wäre der Beschwerdevorgang zwischen ihm und der Lufthansa-Hotline "ein medizinischer Notfall, wäre ich schon seit Wochen tot", sagte Waltz. "Bei der Lufthansa gerät man im Bemühen seinen Koffer wiederzubekommen in einen vollständig entpersonifizierten und absolut industriellen Vorgang", sagte Waltz der Zeitung. Es gebe "seit mehr als zwei Monaten einen Property Irregularity Report, Referenznummer BER-LH-33385."

Er habe den Koffer am 16. Dezember 2022 vor einem Flug von München nach Berlin aufgegeben, nachgeliefert werden sollte das Gepäck am 30. Dezember 2022 mit Flug LH 1934. "Ich kenne die Zahlen alle auswendig", sagte der Schauspieler. Ob der Koffer gestohlen wurde oder ob er aus anderen Gründen verloren ging, weiß der 66-jährige Hollywood-Star nicht.

Aus Protest lässt er sich nun einen Bart wachsen, wie er Mitte Februar in der US-Show "Real Time" Talkmaster Bill Maher erklärte: "Wenn alles untergeht, möchte ich aussehen wie der Kapitän der Titanic." Denn in dem verloren gegangenem Gepäckstück befand sich auch sein Rasierer – weshalb er sich jetzt so lange nicht rasieren will, bis ihm die Lufthansa sein Gepäckstück wieder aushändigt. (APA, red, 27.2.2023)