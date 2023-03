Falls der Klimabonus bis 6. März nicht eingetroffen ist, sollte man tätig werden. Foto: imago/Frank Sorge

Je 500 Euro für Erwachsene, je 250 Euro für unter 18-Jährige: Das ist der sogenannte Klimabonus, den jeder Mensch in Österreich für das Jahr 2022 bekommt. Ursprünglich war diese Zahlung als Bestandteil der türkis-grünen ökosozialen Steuerreform gedacht, um klimafreundliches Verhalten zu belohnen. Doch vergangenen Sommer wurde der Klimabonus zu einer Art inflationsbedingtem Zuschuss für alle umfunktioniert. Von ursprünglich 100 bis 200 Euro (je nach Wohnort) wurde er einheitlich auf 250 Euro erhöht, und es wurden weitere 250 Euro Inflationsabgeltung draufgepackt.

Im vergangenen Oktober ging der Bonus automatisch – also ohne Antrag – an alle Menschen in Österreich, die seit mindestens 183 Tagen einen Hauptwohnsitz im Land haben. Entweder kam das Geld direkt auf das Konto oder per RSa-Brief in Form von Sodexo-Gutscheinen, die sich auf der Post in Bargeld eintauschen lassen. Letzterer Weg wurde beispielsweise dann beschritten, wenn den Behörden keine aktuellen Kontodaten einer Person vorliegen.

Hunderttausende warteten vergeblich

Hunderttausende warteten im Oktober aber vergeblich auf ihr Geld, konkret laut Klimaschutzministerium 457.000 Personen im Land. Warum die Verspätung? Die Gründe können sein, dass diese Menschen erst im Laufe des ersten Halbjahres 2022 ihren Hauptwohnsitz nach Österreich verlegt haben, dass sie eben erst geboren wurden oder dass der fremdenrechtliche Status durch das Innenministerium im vergangenen Herbst noch nicht geklärt war. Es gibt aber auch zahlreiche Menschen, bei denen keiner dieser Gründe zutrifft – das Geld ist schlicht aus anderen, unerfindlichen Gründen noch nicht bei ihnen eingetroffen.

All jene sollten nun im Lauf des Februars ihre Zahlung erhalten haben. Wie das Klimaschutzministerium dem STANDARD mitteilt, wurden in den vergangenen Wochen rund 300.000 Kontoüberweisungen getätigt und rund 150.000 RSa-Briefe verschickt. Die Überweisungen wurden bereits Anfang Februar abgewickelt; die RSa-Briefe folgten in der Mitte des Monats.

RSa-Briefe und Überweisungen

Was aber, wenn jemand noch immer kein Geld erhalten hat? In diesem Fall rät das Klimaschutzministerium, noch ein wenig zuzuwarten – konkret bis Anfang nächster Woche, bis 6. März. Spätestens dann sollten auch die allerletzten RSa-Briefe bei ihren Empfängerinnen und Empfängern angekommen sein. Falls immer noch nicht, kann man sich an die Klimabonus-Hotline unter der Nummer 0800 8000 80 wenden oder das Kontaktformular auf der Website klimabonus.gv.at nutzen.

Laut Klimaschutzministerium dürfte die Zahl jener, die immer noch auf ihr Geld warten, aber "im Promillebereich" liegen. Denn dass sich der Andrang auf die Klimabonus-Hotline und -Website derzeit in Grenzen hält, deute darauf hin, dass das Geld bei den meisten bereits eingetroffen ist. (Joseph Gepp, 28.2.2023)