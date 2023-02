Alexander Hofer für Niederösterreich hoch gehandelt, neue Jobs für Ex-Direktor Ziegler und Ex-Chefredakteur Schrom in der Zentrale

Wien – Der ORF hat am Dienstag – wie seit Wochen erwartet – Hannes Aigelsreiter (58) zum neuen Sportchef bestellt. Bisher war Aigelsreiter Radio-Chefredakteur. Ebenfalls am Dienstag wurde der Job des Landesdirektors für Niederösterreich ausgeschrieben.

Hofer Favorit für Niederösterreich

Robert Ziegler gab die Funktion nach Vorwürfen einer ÖVP-freundlichen Amtsführung als Chefredakteur im Landesstudio und einer internen Untersuchungskommission ab.

Als mögliche Nachfolger für Niederösterreich wurden etwa schon ORF-2-Chef Alexander Hofer und Magazinchefin Lisa Totzauer gehandelt. Totzauer soll intern sehr entschieden abgewunken haben. Hofer bisher auch, allerdings soll der Unterhaltungs- und ORF-2-Chef inzwischen nicht mehr so abgeneigt wirken. Wenn er sich bewirbt, dann gilt er als Fixstarter für die Funktion in St. Pölten. Interimistisch führt Radiodirektorin Ingrid Thurnher das Landesstudio, sie dürfte aber nach bisherigen Informationen nicht nach St. Pölten wechseln.

Jobs für Ziegler, Schrom

Der bisherige Landesdirektor Robert Ziegler soll künftig nach STANDARD-Infos aus dem ORF eine Funktion beim ORF-Manager Pius Strobl übernehmen, der im ORF für Bau, Sicherheit, Barrierefreiheit und Humanitarian Broadcasting zuständig ist.

Und für den im November 2022 nach Bekanntwerden von Chats mit Heinz-Christian Strache von 2019 zurückgetretenen TV-Chefredakteur Matthias Schrom soll es ebenfalls einen neuen Job geben: Schrom soll eine neue Produktionsabteilung zwischen Programm und Technik leiten.

Mindestens 85.592,91 Euro in Niederösterreich

Laut Jobinserat liegt das Bruttogehalt für den künftigen Landesdirektor beziehungsweise die Landesdirektorin bei "mindestens" 85.592,91 Euro im Jahr, üblich sind derzeit eher 150.000 aufwärts.

Die Bewerbungsfrist endet bereits am 14. März. Am 23. März tagt der ORF-Stiftungsrat, der Direktoren und Landesdirektoren auf Vorschlag des ORF-Generaldirektors bestellt.

Religion und "Thema"

Ebenfalls am Dienstag bestellte ORF-General Roland Weißmann Eva Maria Hoppe-Kaiser (55) zur Magazine in der Abteilung Religion und Ethik multimedial; Vorgänger Norbert Steidl ging in Pension.

Markus Stachl (56) seit 2018 stellvertretender Sendungschef von "Thema", wird ab 1. März Sendungsverantwortlicher des ORF-2-Magazins. Der 56-Jährige folgt auf Andrea Puschl-Schliefnig, die ebenfalls in Pension ging. (fid, 28.2.2023)