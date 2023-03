In dieser Galerie: 2 Bilder Shorter beim "North Sea Jazz"-Festival in Den Haag.

Foto: imago/teutopress Shorter beim Jazzfestival in Antibes, Juli 2011. Foto: APA/AFP/SEBASTIEN NOGIER

Der größte Hit der Band Weather Report stammt von Joe Zawinul, dem genialischen Wiener, der in Übersee zum Star wurde. Das Stück "Birdland" wäre jedoch nie jene famose Mixtur aus Komplexität und tänzelnder Zugänglichkeit geworden ohne den markanten Beitrag von Saxofonist Wayne Shorter. Shorters Prägnanz und melodische Logk auch in hitzigen Momenten war essenziell für die Wirkung der Nummer.

Der 1933 in Newark im US-Bundesstaat New Jersey geborene Shorter war damals, in den 1970ern, längst der hochdekorierte poetische Intellektuelle des Jazz, der impulsive Grübler am Tenor- und Sopransaxofon.

Seine Karriere hatte er bei den Jazz Messengers von Schlagzeuger Art Blakey begonnen, einer veritablen Talenteschmiede des souligen Hard Bop. Entscheidend und stilprägend wurde in den 1960ern seine Teilnahme am zweiten Quintett von Trompeter Miles Davis. Shorter schrieb malerische Stücke für diese Band, in der auch Herbie Hancock mitwirkte, die sich dem freien Spiel der Ideenkräfte hingab, ohne jedoch in die vollkommene Ungebundenheit des Free Jazz einzutauchen.

jnerrot

Auch der Jazzklassiker "Footprints" verwies auf Shorters subtiles Spiel, das sich in den Folgejahren verstärken, verdichten sollte. "Keiner spielt solo, jeder spielt solo", hat Joe Zawinul über die Rollenverteilung bei Weather Report gesagt. Noch viel mehr galt dieser Spruch für die späten Bands Shorters. Zusammen mit Pianist Danilo Perez, Bassist John Patitucci und Drummer Brian Blade etwa schaffte Shorter vielschichtige Strukturen.

Auch bekannte Standards waren da plötzlich offene Kunstwerke, in denen sich Einzelstimmen zu einem Liniengeflecht der spontanen Kontrapunktik zusammenschmiegten.

Shorter war undogmatisch: Im Verlauf seiner Karriere spielte Shorter auch mit Joni Mitchell bei ihrem Album "Mingus" mit. Bei Steely Dan wurde sein Solo in der Komposition "Aja" zur markanten Beweis seiner Flexibilität. Auch zur jungen Generation hatte er bis zuletzt Kontakt: Zusammen mit der Bassistin Esperanza Spalding schrieb er die Oper "Iphigenia", die 2021 Premiere hatte. Wayne Shorter ist am Donnerstag 89-jährig in Los Angeles gestorben. (Ljubisa Tosic, 2.3.2023)