Abseits des blanken Wahlresultats wird über die traditionelle Wahltagsbefragung versucht, den Motiven der einzelnen Bevölkerungsgruppen näherzukommen – so auch zur Kärntner Landtagswahl 2023. Wenn nicht anders angegeben, stammen die Ergebnisse der Befragung von Sora/Isa im Auftrag des ORF. Details zur Methodik finden Sie am Artikelende.

Zunächst veröffentlichen wir allgemeinere Fragestellungen, im Laufe des Abends folgen Details zum Wahlverhalten nach Alter, Geschlecht, Bildung oder Einkommenszufriedenheit. Zurückkommen lohnt sich!

Meistdiskutierte Themen

Das Thema Corona ist noch nicht ganz aus den Köpfen verschwunden, da müssen die Menschen schon mit den nächsten Krisen zurechtkommen. Nur wenige hundert Kilomenter von Kärnten und Österreich entfernt tobt ein Krieg, der die Energiesicherheit infrage stellt und darüber zu einer ungekannten Teuerung führte. Über die Inflation hat auch die Hälfte der Befragten rund um den Wahlkampf diskutiert. Andere Themen erlangten "Reichweiten" von bis zu 30 Prozent, angeführt von Zuwanderung, Sicherheit, Energie- und Gesundheitsversorgung.

Überraschender Nebenaspekt dieser Fragestellung: 33 Prozent der Generation 60 plus hat in den vergangenen Wochen über Klima und Umweltschutz diskutiert, aber nur 30 Prozent der bis 29-Jährigen. (Bei den 30- bis 59-Jährigen waren es mit 22 Prozent allerdings noch weit weniger.)

Eher negative Entwicklung

Die letzte Landtagswahl in Österreich fand erst vor wenigen Wochen statt. Wie nun in Kärnten wurden damals auch die Wahlberechtigten in Niederösterreich gefragt, wie sich das Bundesland ihrer Meinung nach in der abgelaufenen Legislaturperiode entwickelt hat: eher positiv, eher negativ oder weder noch. Nur 22 Prozent nahmen eine positive Entwicklung war, 35 Prozent eine schlechte, der Rest sah keine Veränderung oder wollte keine Antwort geben.

In Kärnten dagegen gibt es einen positiven Saldo. Trotz Krisenzeiten verspüren 34 Prozent eine Verbesserung und "nur" 28 Prozent eine Verschlechterung. Gegenüber 2018 ist das freilich trotzdem eine Wende zum Pessimismus. Damals sahen noch 45 Prozent eine positive Entwicklung.

Heruntergebrochen auf einzelne soziodemografische Gruppen zeigt sich, dass jene Befragten am positivsten auf die vergangen Jahre schauen, die SPÖ wählen, die 60 Jahre oder älter sind, die mit ihrem Einkommen gut auskommen beziehungsweise die ihr Wahlrecht in Anspruch nehmen.

Trotz aller Plattitüden über Politikverdrossenheit scheinen die Kärntnerinnen und Kärntner zuversichtlich zu sein, dass die Politik Antworten auf die Probleme finden wird. 61 Prozent der Befragten sagen, sie vertrauen "sehr" oder "ziemlich" darauf, "dass die Politik in Kärnten gute Lösungen für die kommenden Herausforderungen findet." 35 Prozent sehen das wenig oder gar nicht.

Jedoch ist im zeitlichen Vergleich auch hier ein Rückgang zu verzeichnen. 2018 lautete das Verhältnis noch 76 zu 20 Prozent.

Kaiser und Köfer als Zugpferde

Besonders groß ist das Vertrauen offenbar in die Person des Landeshauptmanns Peter Kaiser (SPÖ) als auch die Person des Spittaler Bürgermeisters Gerhard Köfer (Team Kärnten). Sie waren laut einer Umfrage der Peter Hajek Public Opinion Strategies für etwas mehr als die Hälfte der jeweiligen Parteiwähler ein "sehr wichtiges" Wahlmotiv. Erwin Angerer (FPÖ) und Martin Gruber (ÖVP) waren jeweils nur für vier von zehn Befragten aus der jeweils eigenen Parteiwählerschaft wichtige Wahlmotive – bei Olga Voglauer (Grüne) und Janos Juvan (Neos) war die Anhängerschaft noch weniger auf die Spitzenpersonen ausgerichtet. Hajek hat seine Analysen für ATV und Puls 24 gemacht und fasst diese in dem Satz zusammen: "Ein blutleerer Wahlkampf lässt die Spitzenkandidaten punkten."

Die SPÖ sei "ganz simpel wegen Landeshauptmann Kaiser und seiner ruhigen Art des Regierens" gewählt worden, analysiert Hajek. 34 Prozent der SPÖ-Wählerschaft lobte Kaiser als "seriös, besonnen, sympathisch", 24 Prozent lobten die landespolitische Arbeit der SPÖ – nur sieben Prozent nannten bundespolitische Themen wie Teuerung. (mcmt, cs, 5.3.2023)