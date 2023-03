In Niederösterreich lief bis Anfang 2023 Mikl-Leitners "Niederösterreich im Gespräch". Als neuer Landesdirektor in St. Pölten wird Alexander Hofer erwartet.

Keine Radio-Rede mehr im ORF: Johanna Mikl-Leitner. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – Bis vor kurzem hat es in den ORF-Radiosendern für Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg noch Formate gegeben, in denen Landeshauptleute in unterschiedlicher Form die Möglichkeit gegeben wurde, sich weitgehend ungestört an das Publikum zu wenden. Diese sind nun Geschichte, berichteten die "Salzburger Nachrichten" am Freitag.

Die wenigen verbliebenen, regelmäßigen Radiosendungen mit Teilnahme der Landeshauptfrau oder des Landeshauptmanns seien ausgelaufen und stehen nicht mehr weiter auf dem Programm, hielt der ORF dazu fest. Noch ist nicht klar, welche Formate nachfolgen, doch ist die zu füllende Lücke klein. Warum dieser Schritt jetzt erfolgt, dazu gab es keine Auskunft.

Detaillierter führten die "SN" den Fall Niederösterreich an, wo erst unlängst der Landesdirektor Robert Ziegler nach Vorwürfen aus der Belegschaft wegen ÖVP-freundlicher Berichterstattung aus seiner Zeit als Chefredakteur von seinem Posten zurückgetreten ist. Die Radiosendung "Niederösterreich im Gespräch" lief noch bis Anfang 2023.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) führte dabei alle zwei Wochen an einem Sonntag rund fünf Minuten lang ein Thema aus. Am 18. Dezember des Vorjahres sprach sie etwa zu "blau-gelben Maßnahmen gegen Teuerung" und am 1. Jänner gab sie einen "Rückblick auf 2022 und Ausblick auf das neue Jahr". Die Inhalte wurden auch vom Amt der Niederösterreichischen Landesregierung zusammengefasst und per Aussendung verschickt.

Sonderrecht für Landeshauptleute

Die Landeshauptleute haben laut geltendem ORF-Gesetz ein Sonderrecht: Der ORF-Generaldirektor muss sie über seinen Kandidaten oder seine Kandidatin für die jeweilige ORF-Landesdirektion informieren, bevor er diese dem Stiftungsrat vorschlägt.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner könnte also bald von ORF-Chef Roland Weißmann hören. Bis 13. März läuft die Bewrbungsfrist für die Nachfolge des – wegen Vorwürfen allzu ÖVP-freundlicher Berichterstattung – zurückgetretenen Landesdirektors Robert Ziegler. Am 23. März tagt der Stiftungsrat das nächste Mal.

Weißmann dürfte den bisherigen ORF-Unterhaltunschef und ORF-2-Senderchef Alexander Hofer für Niederösterreich vorschlagen – wenn sich der tatsächlich bewirbt. (APA, red, 3.3.2023)